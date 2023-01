Már a Cadillac kezdeti motorszállítója is megvan a Forma-1-ben

Andretti csütörtökön jelentette be, hogy megállapodtak a GM-mel egy érdeklődést kifejező nyilatkozat eljuttatásáról az FIA-hoz, hogy a lehető leghamarabb beléphessenek a Forma-1-be. Ha sikerrel járnak, a csapat a Cadillac neve alatt fog futni.

A GM beszállása a projektbe azért meglepő, mert nem szóltak hírrel arról, hogy az amerikai gyártó saját Forma-1-es erőforrást építene 2026-ra, az erre való regisztráció határideje ugyanis már lejárt. A GM elnöke, Mark Reuss azonban a sajtótájékoztatón elmondta, egy jelenlegi motorszállítóval már megállapodtak, hogy az első éveikben az ő egységeiket használhassák.

„Az elejére már van egy aláírt megállapodásunk egy energiaforrás-beszállítóval. Később a saját szakértelmünket is behozzuk, hogy magunknak is készítsünk dolgokat” – amihez Andretti annyit tett hozzá: „Inkább egy másik gyártóval való közös munkáról van szó.”

Sem Reuss, sem Andretti nem nevezték meg azt, melyik beszállítóval állapodtak meg, a logikus döntés a Honda lenne, mely hivatalosan 2021 végén kiszállt a sorozatból, de nemrég elárulták, hogy a 2026-os szabályzatok szerinti motorszállító szerepre érdeklődőnek jelentkeztek.

Más cégeknek is hagyják, hogy az ő termékeiket használják átnevezve, szellemi tulajdonjogaikat például át is ruházták a Red Bullra a következő pár évre. A Cadillac és a Honda ráadásul régóta működik együtt villanyautók terén, tehát a két cég között jó a kapcsolat.

Amikor konkrétan a Hondára kérdeztek rá nála, Reuss azt mondta: „A villanyautók terén nyilván komoly partnerünk a Honda. Emellett az IndyCarban versenyzünk is ellenük, szóval természetes a kapcsolatunk és az egymás közötti tisztelet, semmi probléma nincs benne. Hogy ebbe a motorok is beleférnek-e, arról később fogunk beszélni.”

A másik lehetőség, amit Andretti vizsgált, a Renault, akik szívesen látnák, ha lenne ügyfelük a jövőben. A Red Bull szintén gyártót keres, akiknek 2026-tól saját gyártású motorjaik nevét eladhatják, a legújabb név ebben az ügyben a Ford volt.

A GM számára úgy, hogy egy Andretti nevű névvel dolgozhatnak és azonnal Forma-1-es szintű motortechnológiára tehetik a kezüket, komoly csábereje volt az együttműködésnek. Hogy miért kezdte érdekelni a gyártót hirtelen a Forma-1, arról Reuss így nyilatkozott:

„Amióta a GM élén vagyok, szerettünk volna beszállni a Forma-1-be, de különböző okokból elég nehéz volt ezt megvalósítani. Vagy a vezetőség nem volt meg, vagy nem volt elég pénz, vagy nem ott tartott a cég, a gazdaság és hosszú ideig mindig volt valami ok, mindig különböző.”

Andretti mindeközben bejelentette, már mérnököket is elkezdtek felvenni a Forma-1-es csapathoz és már a műszaki igazgató is megvan: „Sok embert szerződtettünk, már jó páran dolgoznak nálunk. A főmérnökök már megvannak, de még hosszú az út. A műszaki igazgatónk is megvan már, idővel őt is bejelentjük.”