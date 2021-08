„Már 10 éve is úgy tűnt, hogy Kiminek elege van az egészből, de..."

Kimi Räikkönen szerződése 2021 végén jár le az Alfa Romeóval, és egyelőre nem lehet tudni, hogy távozik-e a sportból a szezon végén a finn pilóta, aki 2007-ben világbajnoki címet nyert a Ferrarival.

A WTCR tavalyi tizenegyedik helyezettje, Tom Coronel a holland Formule1-nek írt a szezon első feléről egy összegzést, amelyben a Jégember teljesítményére is kitért. Coronel szerint mivel már nem tud kiemelkedni Räikkönen, ideje lenne távoznia az F1-ből.

„Kár! Azt gondolom, hogy elvérzik. Kimi nyilvánvalóan továbbra is remek sztorikat generál és remek rádiós üzenetei vannak, viszont már nem kiemelkedő a teljesítménye. Amikor pedig már nem tudsz kiemelkedni, utat kell adnod az új hősöknek.”

„Egyébként már 10 évvel ezelőtt is úgy tűnt, hogy elege van már az egészből, de a vicces helyzet az, hogy hatalmas versenyzői szíve van, és ő is rájött arra, mennyire szerencsés is azért, mert még mindig a Forma-1-ben versenyezhet.”

„Ugyanis utána minden F1-es egy nagy gödörbe esik, mivel nincs igazán semmi a Forma-1 után” – tette hozzá Coronel.

