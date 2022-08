Mansell szerint Hamilton „nem ad bele mindent idén”

A szezon előtt sok találgatás ment arról, hogy miként alakul majd Hamilton és Russell párharca a Mercedesen belül, de a csapat gyengébb évkezdése miatt erről némileg lekerült a hangsúly. A bajnokságot egyébként az ifjabb brit kezdte jobban, de az utóbbi időben Hamilton is kezd magára találni, amit jól bizonyít, hogy zsinórban öt dobogós helynél jár.

Russellnek jelenleg 158 pontja van, mellyel a negyedik a pontversenyben, Hamilton pedig 146-tal a hatodik. Mansell viszont úgy véli, a hétszeres bajnok még nem adott ki magából mindent.

„Én George Russellt és Lando Norrist is kedvelem. George lehetősége szerintem azért is létezik, mert Lewis még nem porolta le a jobb lábát. Szerintem nem ad bele mindent” – mondta félig nevetve Mansell egy interjúban Adrian Flux-val.

Ettől függetlenül így is elismerően beszélt Russell idei teljesítményéről, és Norrisról is jó véleményen van. „Kiváló munkát végez, és szerintem Lando is szállítja az eredményeket, ha az autó azt lehetővé teszi.”

„Most azt látjuk, hogy gyorsan változik a helyzet a mezőnyben. Az egyik pillanatban például még azt gondolhatod, hogy a McLaren visszatért, majd a következő versenyen ismét visszaesnek. Az elejében viszont ismét három főszereplőről beszélhetünk, a Ferrari, a Red Bull és a Mercedes személyében.”

Mansell emellett úgy látja, a mai F1-ben már nem igazán tudnak sikeressé válni a kisebb alakulatok, és egy pilótának szüksége van egy nagy gyártó támogatására ahhoz, hogy igazán befuthasson.

„Amikor én a néhai Colin Chapmannél vezettem, ő a szárnyai alá vett, és olyan volt számomra, mint egy apafigura. Sosem felejtem el, hogy a ’80-as évek elején azt mondta, egy teljes csapatot működtet, 100 ember utazik a világ minden tájára, fizette a pilóták és mindenki más fizetését, de még így is hárommillió font alatt jött ki évente.”

„A Forma–1 helyzete viszont megváltozott, és hacsak nincs mögötted egy komoly gyártó, akkor nincs sok esélyed. A múlt vállalkozói már nem léteznek. Ha valaki fel akar manapság zárkózni, akkor többet kell költenie és keményebben kell dolgoznia csak ahhoz, hogy ugyanarra a szintre kerüljön. A kisebb csapatoknak ezért igazán nehéz dolguk van.”

