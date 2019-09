Maldonado Verstappenhez hasonlítja magát

Pastor Maldonado forma-1-es jelenléte nem elsősorban az eredményekről szólt. A venezuelai pilóta összesen 14-szer végzett pontszerző helyen ötéves F1-es pályafutása során, de csak egyszer a dobogón, igaz, a 2012-es Spanyol Nagydíjon rögtön a dobogó tetejéig jutott. Azonban a dél-amerikai kapcsán sokkal inkább marad meg az emberek emlékezetében, hogy vezetési stílusával mennyi kritikát váltott ki.

A venezuelai utolsó F1-es évében csatlakozott a sorozathoz Max Verstappen, és Maldonado szerint nem is kérdéses, hogy a fiatal holland mindenkit lenyűgözött tehetségével. Maldonado szerint Verstappen stílusa olyan, mint az övé volt, csak azt sajnálja, hogy a hollandhoz hasonlóan ő nem kapott versenyképes autót ehhez a stílushoz.

"Voltak hibáim, és átléptem néha a határokat, de nem gyakran, ezt mondhatom. Nem többet, mint mások. Nagyon nagy volt a nyomás rajtam a szponzorok részéről, mert egyszer nyertem, és ők még húsz futamgyőzelmet akartak" - mesélte vállaira nehezedett nyomásról Maldonado, aki szerint Verstappen vezetési stílusa az övét idézi.

"Verstappen az első naptól mindenkit lenyűgözött. Az én stílusom képviseli, már elnézést, tisztelet a többiek iránt, de ez az enyém. Senki sem tudott rám ijeszteni, és mindig úgy hittem, hogy én vagyok a legjobb. De ez természetes, mi másért versenyeznénk?" - tette fel a kérdést Maldonado. "Mindig azon voltam, hogy mindenből kihozzam a maximumot. Sosem volt valóban versenyképes autóm, amivel felvehettem volna a versenyt a legjobbakkal, illetve az egyetlen alkalommal, amikor igen, akkor nyertem is."

Maldonado éppen ezért nehezebben viselte a kritikákat, amelyből szerinte karrierje elején kijutott Verstappennek is. "Verstappen egy olyan pilóta, akinek a karrierjét követem, szeretem a vezetési stílusát, és nem csak a sebességét. Ő gyors, és a Forma-1 egyik jövőbeli tehetsége. De a sajtó miért tett rá ekkora nyomást a karrierje elején? Sokszor azt érzem, hogy a pilótákat nem a lényegük miatt ítélik meg. Most miért nem kritizálja senki, miközben ugyanaz a fickó? A csapat következetes, de ezt eleinte nehéz megmutatni, mert a kezdet nehéz. Most viszont már érett, megvan a ritmusa. Megtanulta a Forma-1-ben a túlélést."

