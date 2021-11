Maldonado: Senna halála soha el nem múló sebet ejtett Franken

A Williams nem kevesebb, mint 114 győzelemmel büszkélkedhet az F1-ben, a legutóbbi azonban már közel 10 évvel ezelőtt történt: Pastor Maldonado a 2012-es Spanyol Nagydíjon, épp a napokban elhunyt csapatalapító, Frank Williams 70. születésnapján tudott győzni.

„Sokszor, sok versenyzővel nyertem már, de ez a győzelem életem legfontosabbjává vált amiatt, amilyen pillanatban érkezett. Köszönöm neked, Pastor” – mondta a versenyt követően a meghatódott csapatfőnök.

Maldonado hosszan mesélt arról, hogy csaknem baráti viszonyt alakított ki legendás főnökével, akinek csapatánál három esztendőt töltött.

„Egy olyan személyt látott bennem, akinek beszélhet olyan dolgokról, ami nyomasztja őt. Mindig is rajongtam a Williamsért. Több dél-amerikai versenyzőjük is volt, mint Piquet vagy Senna, akiknek győzelmei természetesen nagy benyomást tettek rám gyerekként.”

„Juan-Pablo Montoya később épp akkor csatlakozott a csapathoz, amikor elkezdtem együléses autókkal versenyezni. Nekünk, dél-amerikai versenyzőknek ő egy igazi példakép volt, így közelről követtem a vele kapcsolatos történéseket. Képzelhetik, milyen volt, amikor friss GP2-győztesként megadatott, hogy találkozzak Frank Williamsszel, és csatlakozzak a csapatához.”

„Amikor először besétáltam a Williams irodájába, Frank rögtön segített abban, hogy otthonosan érezzem magam. Elmondta, hogy mindig is lelkesedett a latin versenyzőkért.”

„Az irodájában történő találkozások később rendszeressé váltak, és általában Ayrtonnál kötöttünk ki. Sokszor láttam őt sírni, miközben róla beszélt. Olyan volt, mint egy örökké vérző seb. Talán azt az embert látta bennem, akinek nyíltan beszélhet azokról a dolgokról, amik bántják őt.”

„Szerintem nem csak én, hanem az egész csapat érezte a Frankben dolgozó hajtóerőt. Szerintem nem csak a pénz kérdése volt, hogy néhányan harminc évnél is tovább maradtak a csapatnál. Épp egy nehéz időszakban voltam a csapat tagja, de a csapatszellem így is különleges volt.”

Maldonado williamses pályafutásának csúcsa kétségkívül az élete egyetlen futamgyőzelmével záruló 2012-es Spanyol Nagydíj.

Podium: race winner Pastor Maldonado, Williams, second place Fernando Alonso, Ferrari, and third pla Fotó készítője: Sutton Images

„Hihetetlen hétvége volt, épp egybeesett Frank 70. születésnapjával. A felesége annak ellenére is eljött, hogy akkor már betegséggel küzdött. Az egész hétvége különleges hangulatban telt, Patrick Head is a csapattal volt. Még a csapatmegbeszélések is másképp teltek, mint máskor.”

Bár Lewis Hamilton kizárása miatt a pole-pozícióból indulhatott, Maldonado előzetesen így sem volt a potenciális futamgyőztesek között. A venezuelai ennek ellenére a csapat történetének egyik legváratlanabb diadalát aratta aznap.

„Miután a dobogót követően visszatértem a bokszba, a csapat összegyűlt, Frank pedig azt mondta nekem: Sokszor, sok versenyzővel nyertem már, de ez a győzelem életem legfontosabbjává vált amiatt, amilyen pillanatban érkezett. Köszönöm neked, Pastor.”

„Igazán kivételes pillanat volt. Próbáltam visszatartani a könnyeimet, ám akkor láttam, hogy sokan mások is így tesznek. Sok dolog jött össze aznap: Frank 70. születésnapja volt, de a család nehézségekkel küzdött, és a csapatnak is problémái voltak. Hirtelen friss levegőhöz jutottunk.”

„Még annak ellenére is felejthetetlen nap volt, hogy a verseny után tűz ütött ki a garázsban. Emlékszem, hogy Frank rá jellemző módon a csapattagok egészsége felől aggódott. Patrick Head is velünk volt, aki oly fontos szerepet töltött be Frank életében. Mindig is őt tartotta a jobb kezének.”

„Ha az autóval kapcsolatos problémákról beszéltem neki, mindig kapcsolta Headet telefonon keresztül. Ő volt az a biztos pont, ami már abból egyértelművé vált, ha valaki megnézte a Frank irodájában található fotókat. Két férfi, aki tehetségüknek, kitartásuknak és kicsit az őrültségüknek köszönhetően megvalósította az álmait” – mondta Maldonado.

