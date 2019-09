Maldonado 2014-ben majdnem a Ferrarihoz szerződött

Pastor Maldonado sokak számára lehet ismerős, aki 2011 és 2015 között versenyzett a Forma-1-ben. A sebessége megkérdőjelezhetetlen és egyúttal az egyik legjobb is volt, de nem mindig hozott jó döntést, ami sokszor anyagi kárral járt. Venezuela sokáig támogatta a honfitársát, majd amikor ez megszűnt, Maldonado F1-es lehetőségei is elfogytak.

A 34 esztendős versenyző, aki a pályafutása során egyszer nyert a Forma-1-ben, ami egyúttal a Williams legutóbbi győzelme is a 2012-es szezonból, nemrég elárulta, hogy közel állt a Ferrarihoz. 2011 és 2013 között a Williams pilótája volt, majd 2014-re a Lotushoz szerződött, ahol csak pár alkalommal volt pontszerző, akárcsak a másik brit csapattal.

Maldonado szerződése eredetileg 2015-ig szólt volna a Williamsnél, de a támogatói úgy döntöttek, hogy hamarabb véget vetnek ennek a kapcsolatnak és a Lotushoz igazolnak. Évekkel később fény derült arra, hogy 2013-ban Maldonado és a Ferrari tárgyalásokat folytatott egymással és megvolt a lehetősége arra, hogy Maranellóba költözzön. Az olaszok ezzel párhuzamosan Nico Hülkenberggel és Kimi Räikkönennel is egyeztettek. Végül a finn lett a befutó.

„Akkor én voltam az egyetlen új srác a Forma-1-ben.” - kezdte Maldonado a Forma-1 Beyond The Grid podcast műsorában. „Ez olyan volt, mint most Max Verstappen, vagy akkoriban Robert Kubica esetében. Abban az időben én voltam ez a srác. Emberek jöttek oda hozzám és örömmel beszélgettek velem. Örültek annak, hogy ezt tehetik.”

„Ami nem volt világos, az a kapcsolatom a szponzorokkal. Nagyon sok volt az összeférhetetlenség a szponzorokkal szemben, és erről tárgyaltunk is. A támogatóim nyitottak voltak arra, hogy megoldást találjanak a kérdésre, és ne egy olyan autón legyenek, ahol a rivális is ott van.”

„Egy időben nagyon közel voltunk a Ferrarihoz és akkor arra számítottam, hogy ez meg is fog történni. Ez volt az én időm. Abban a pillanatban volt egy második esély, nem pedig arról volt szó, hogy minden egyes nap harcolnom kell a képességeim bemutatásáért, mert ez lehetetlen volt.”

A Ferrarinál ekkor sok változás történt, mivel Stefano Domenicali csapatfőnök távozott, majd Luca di Montezemolo, az elnök is. „Ekkor elvesztettük a kapcsolatokat és a kommunikációt, így másra kezdtünk el figyelni. Soha nem jártam Maranellóban, de volt néhány találkozónk a pályán. Párszor Domenicalival és Montezemolóval is találkoztam.

Pastor sajnálja, hogy a Williamsszel nem sikerült a projektjük. „Arra számítottunk, hogy a Williams történetének legjobb autóját fogjuk vezetni, de ez a valaha volt legrosszabb volt.” - tette hozzá Maldonado, aki a Lotushoz a lehető legrosszabbkor szerződött az új V6-os hibridkorszak kezdetén, amikor a csapat erősen küszködött.

A venezuelai már nem küzd azért, hogy visszatérjen: „Egy boldog ember vagyok, de nemcsak azért, mert esélyem volt a Forma-1-ben, hanem mert örülök az összes más eredményemnek is. Sokkal többet is elérhettem volna. Amikor látod a versenyzőket az F1-ben, akkor azt mondod, 'Oh Istenem, ennél jobb munkát tudnék végezni.' Még most is, de talán már elment az én pillanatom.”

