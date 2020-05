Május végétől újra lehetnek autó- és gokartversenyek Magyarországon!

Az utóbbi időkben elkezdtek enyhülni a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások Magyarországon és Európában is. Ennek eredményeképpen a sport világa is elkezdett „éledezni”: a következő hetekben több labdarúgó-bajnokság is újraindul, többek között a német Bundesliga és a magyar NB I is.

Most pedig az a jó hír érkezett, hogy május 30-tól újraindulhatnak az autó- és gokartversenyek Magyarországon. Erről az MNASZ elnöke, Oláh Gyárfás adott hírt a Facebookon.

„Tisztelt Tagszervezetek! Tisztelt Versenyzők!

Magyarország kormánya 2020. május 4-i hatállyal megnyitotta annak lehetőségét, hogy Magyarországon – nézők nélkül, zárt kapuk mögött – megrendezésre kerülhessenek a sportesemények, és reményeink szerint a versenyekre vonatkozó korlátozások hamarosan tovább enyhülhetnek.

Ennek megfelelően az MNASZ Elnöksége a mai napon tartott elnökségi ülésen felülvizsgálta az autó- és gokartversenyek megrendezésére vonatkozó elnökségi határozatot, mely alapján 2020. május 30-tól elindulhatnak a bajnokságaink.

Az évad elején sok versenyző benyújtotta licencigénylését, viszont ez a folyamat a veszélyhelyzet kihirdetésével megakadt. Annak érdekében, hogy a hamarosan meghirdetésre kerülő versenyeken mindenki el tudjon indulni, kérem, hogy azok, akik még nem nyújtották be licencigénylésüket, mielőbb tegyék meg ezt. Tájékoztatlak Titeket, hogy az elnökség mai döntése alapján 2020. május 30-tól felszabadítjuk a versenyrendezési korlátozást, így a hónap végétől minden szakágunkban elindulhatnak a bajnokságaink. Felkértük a rendezőinket, hogy haladéktalanul, azaz május 15-ig küldjék meg a rendezési szándékaikat, mely alapján június 1-jén megjelenhet a 2020. évi MNASZ versenynaptár. Bízunk benne, hogy ezzel a gyors lépéssel is segítjük a csapatainkat az év második felére való felkészülésben!

Tekintettel a kialakult helyzetre, indítványoztam az MNASZ Elnöksége felé, hogy a licencek késedelmes benyújtásához kapcsolódó pótdíjra vonatkozó előírás - a 2020. év vonatkozásban - kerüljön felfüggesztésre. Egyben felhívom a figyelmeteket arra, hogy a licencigényléseket mindenki időben nyújtsa be, mert a licencek kiadásának határideje a hiánymentes benyújtást követően 10 munkanap.

Szintén felhívom a figyelmeteket arra, hogy a sportorvosi igazolások érvényessége 1 év (gyerekeknél 6 hónap). Ennek megfelelően azok, akiknek a sportorvosi igazolásuk a tavalyi év második felében került kiállításra, benyújthatják licenckérelmüket a tavalyi igazolás csatolásával, és ebben az esetben a licenc - a sportorvosi igazolás lejáratának megfelelő érvényességgel - kiadható. Ebben az esetben nem szükséges a mostani kritikus időszakban megkeresni a sportorvost, elegendő a friss sportorvosi igazolást a későbbiekben, az egészségügyi helyzet normalizálódása után benyújtani, a licenc érvényességének meghosszabbítása érdekében.

A 45 évnél idősebb, nemzetközi besorolású licencek igénylői részére kötelező terheléses kardiológiai vizsgálat eredménye 2 évig vehető figyelembe, így akinek volt ilyen vizsgálata a tavalyi évben, az ezt az igazolást csatolhatja az idei igényléséhez.

Mindezek alapján kérem, hogy a licenckérelmeket mielőbb nyújtsátok be, hogy minden versenyzőnk részére időben kiadhassuk a versenyzői engedélyeket és ne legyen akadálya a versenyeken való indulásnak.

Ezúton is köszönöm az elmúlt hónapokban tanúsított támogatásotokat, bizalmatokat és bízom benne, hogy a jelenlegi nehéz időszak ellenére hamarosan újra a versenypályán találkozhatunk.” – áll a bejegyzésben.

