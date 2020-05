Május végén dönthetnek az F1-es Osztrák Nagydíjról

Lehetséges, hogy még májusban eldől az Osztrák Nagydíj sorsa, hogy azt július elején megrendezhetik-e zárt kapok mögött. Az első futam július 5-én lenne, míg a második 12-én. 1 hét különbséggel szerveznék meg a két nagydíjat.

Még több F1 hír: Akár 1 hónapig is távol lehetnek az F1-es versenyzők, ha beindul a szezon

Az elmúlt héten beadták a szükséges papírokat, terveket az osztrák egészségügyi minisztériumnak, így nem maradt hátra más, mint a várakozás a zöld jelzésre. Az esélyek jók, és ha pozitív lesz a válasz, akkor várhatóan a Forma-1 is kiadja az új naptárat.

Marko az Oe24.tv kérdésére elmondta, a jelenlegi ismereteik alapján abban reménykednek, hogy két futamot fognak tudni megrendezni a Red Bull Ringen. Az osztrák szakember pozitív a benyújtott tervek kapcsán.

Az ex F1-es versenyző hozzátette, jelenleg is elemzik a koncepciót az egészségügyi minisztériumban, és a FOM kezében is van egy biztonsági koncepció a hétvégékről. „Mindez összefoglalásra került.” - folytatta Marko, aki reméli, hogy május végére megérkezik a válasz.

Ha a hatóságok kifogásolják a koncepciót egy vagy két pontban, akkor lehet elegendő idő pótolni, kijavítani azokat. Ausztria természetesen szorosan figyelemmel fogja követni a fertőzöttek számát, és ha az a következő hetekben ismét jelentős növekedést mutat, negatív hatással lehet a Red Bull Ring F1-es esélyeire.

Red Bull Ring track view Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Erről azonban jelenleg nincs szó, és Ausztria biztos léptekkel halad előre. Szerdán március közepe óta először jelentettek kevesebb mint 1000 fertőzöttet. Közöttük csak 37 esetben volt szükség intenzív ellátásra.

További jó hír, hogy Spielberg is azon terültek közé tartozik, mely Ausztria egyik legkevésbé fertőzött része. Az országban április közepén és május elején több enyhítést vezettek be. Hamarosan a teljes statisztikát is láthatjuk erről, és ha a kép pozitív, mint az elmúlt hetekben volt, akkor valószínűleg semmi akadálya nem lesz az Osztrák Nagydíj megrendezésének.

Marko nemrég azt mondta, akár még nézők is lehetnének a pályán, de ez valószínűleg csak álom marad a részéről. A politikusok azonban nem akarnak kockáztatni, és most az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban legyen, valamint az emberek visszatérjenek a normál életükhöz.

A Forma-1 azonban még így is veszteséget fog termelni a nézők nélkül. A jegybevétel hiánya komoly hiányt jelent, így a csapatok sem számíthatnak sok pénzre idén. A kategóriát azonban minél hamarabb el kell indítani, mert napról napra nehezebbé válik a mezőny helyzete, de ahogyan a Renault is fogalmazott, ha csak pár futamot tudnának megtartani, az rosszabb forgatókönyv, mintha egyáltalán nem is versenyeznének 2020-ban.

Ajánlott videó: