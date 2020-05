Május végéig dől el az Osztrák Nagydíj sorsa

A végső döntést, hogy az Osztrák Nagydíjat megrendezhetik-e zárt kapuk mögött, és ezzel a 2020-as Forma-1-es szezon első versenye lehet-e, május végéig fogják meghozni, értesült a GPFans.

A Red Bull, és a helyi szervezők arról tájékoztatták az osztrák kormányt, hogy addigra választ várnak a futamról, mert kell nekik az az 1 hónap a megnövekedett előkészületi munkálatok kivitelezésére.

A Red Bull Racing csapatvezetője, Christian Horner azt nyilatkozta pár hete, hogy a Red Bull Ringen „minden készen áll, csak egy gombnyomástól függ a verseny” – míg a tanácsadó Helmut Marko szerint 3 hét felkészülési időre van szüksége a pályának.

A GPFans értesülései szerint azokban ezek túlzottan optimista kijelentések, és a valós felkészülés, hogy az 1500 résztvevőt biztonságosan elhelyezzék, sokkal több időt, és munkát vesz igénybe. Ross Brawn szerint egy saját „bioszférát” kell létrehozni az F1-es versenynek, ahol rendszeresen lesznek ellenőrzések is, hogy kiszűrjék az esetlegesen fertőzött embereket.

Bár a korlátozásokon Ausztriában is elkezdtek enyhíteni, a futamról végül nem a Red Bull, vagy az F1 fog dönteni, hanem az osztrák kormány.

Szintén a GPFans arról számolt be, hogy Ausztriában elkezdett nőni a társadalmi nyomás a kormányra, ugyanis a verseny megtartását szorgalmazzák többen is, természetesen a már említett intézkedésekkel.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lando Norris, McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the remainder of the field at the start

