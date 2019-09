Majdnem 100 kört tesztelt a Pirelli a 18 colos abroncsokkal

A hu.motorsport.com a nap első felében már beszámolhatott a Pirelli 18 colos tesztjéről, ami egy nagyon fontos esemény volt, hiszen 2021-től ezek a gumik lesznek használatban az F1-ben, míg az F2-es verzió már jövőre bemutatkozik. Egyelőre sok információt nem tudni a tesztről, de annyi bizonyos, hogy a Renault és a McLaren tartalékpilótája, Sergey Sirotkin igen aktív volt.

A hivatalos tájékoztatás szerint az orosz ex-F1-es versenyző ma összesen 94 kört tett meg Paul Ricardon, ami igen sokan mondható, különösen a 18 colos gumikkal, amik totálisan más karakterisztikát jelentenek, így még az öszvérautó menettulajdonságai is nagyon eltérhetnek a 13 colos verzióhoz képest.

Hamarosan azonban Szirotkintól is hallhatunk pár sort, megosztván a véleményét a tesztről, ami természetesen folytatódni fog. A Pirelli mindenesetre büszke, mert ez volt az első igazi teljes tesztnapjuk a 18 colos gumikon, így az eseményt történelminek is nevezték. Pár esztendővel ezelőtt a jogelőd Lotus volt az, aki pályára vihette az első ilyen 18 colos prototípust, mely akkor igen negatív eredménnyel szolgált, beleértve a hatalmas rezonanciát is. 2014-ben Charles Pic vezethetett azokon a gumikon.