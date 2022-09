Magyarországon száguldozott Verstappen a Honda új járgányával - videó

Bár sokáig biztosnak tűnt, a Red Bull Racing és a Porsche mégsem lépnek szövetségre a Forma-1-ben. Erről a stuttgarti gyártó számolt be az Olasz Nagydíj előtt, de a Milton Keynes-i alakulatnál nem esnek kétségbe, már gőzerővel dolgoznak a Red Bull Powerstrainsnél a 2026-os erőforráson, miközben továbbra is élvezik a Honda támogatását.

Max Verstappen a Magyar Nagydíj után nem utazott el azonnal hazánkból, és kezdte meg jól megérdemelt nyaralását, egy reklámforgatás erejéig maradt Budapesten, illetve az Örkénynél található Euroringen, hogy kipróbálja a Honda Civic Type R autóját.

A kisfilmben "feltűnik" Christian Horner is, bár a Red Bull csapatfőnökökének csak a hangját hallhatjuk a rádión, ahogy Verstappen általában szokta és egy találkozóra invitálja versenyzőjét, akinek azonban mindössze két órája marad odaérni Budapest belvárosából.

A cikkünk végén megtekinthető reklámban egyébként a Parlament és a Lánchíd is feltűnik, így persze, nyilván nem is akarják, le sem tagadhatják hol készült a szpot. Annyi spoilert talán elárulhatunk, hogy Verstappen végül időben odaér a találkozóra és még az is belefér neki, hogy megdolgozza a Hondát az Euroringen.

Az ősszel az Egyesült Államokban piacra kerülő 2023-as Civic Type R teljesítménye 315 lóerő 6500-as fordulatszámon, de a kiszivárgott műszaki adatok szerint Japánban akár 326 lóerő leadására is képes lesz.

Az új autót úgy optimalizálták, hogy a frissített felfüggesztési komponensekkel és számos más fejlesztésével képes volt megdönteni a szuzukai versenypályán az FWD szériautóval futott legjobb köridőt.

Természetesen Verstappen Euroringen megtett köreiről nem közöltek mért időket, ami minden bizonnyal azért történt így, mert a forgatás kedvéért nem feltétlenül mindig nyomta tövig a gázt. Hogy hogy sikerült a reklámfilm? A cikk végén megnézhetitek!

