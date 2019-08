Magyarország lesz a Ferrari igazi erőpróbája Vettel szerint

Sebastian Vettel a második helyen ért célba a múlt vasárnapi Német Nagydíjon, azonban nem csak ez lehetett a Ferrari-rajongók számára az egyetlen örömteli szempontja a hétvégének, hanem az is, hogy a vörösök az időmérőig végig a leggyorsabbak voltak a mezőnyben, sőt, Charles Leclerc a Q3-ig ott is vezette a mezőnyt, ám végül mindkét autó megadta magát, és ezért nem volt esélyük a pole pozícióért küzdeni. Vettel azonban bizakodó, mert ezek alapján látja, hogy fejlődtek, még ha azt nem is tudni pontosan, hogy mennyit:

„Természetesen próbáljuk erősíteni a kocsi azon pontjait, amelyeket gyengének tartunk. Nagyon leegyszerűsítve az egyenesekben gyorsak, a kanyarokban lassúak vagyunk. A száraz Hockenheimring jól feküdt az autónak, a forróság még többet segített, sajnos ennek szombaton búcsút inthettünk, de összességében azt tudom mondani, fejlődtünk a kanyarokban. Még mindig veszítünk időt, de nem annyit, amennyit korábban, ami jó.”

„De mint mondtam, továbbra is van hova erősödnünk, mert még ennél is többet szeretnénk ezen a téren elérni. Talán ez a fejlődés magyarázza, miért voltunk erősek, de ez az időmérőn derülhetett volna ki igazából, mert a gyakorlásokon kicsit másképpen viselkedik az autó, mint ott, ahogy én néztem.”

A négyszeres világbajnok ezután arra is kitért, szerinte mi lehetett az oka annak, hogy a Német Nagydíjon ők voltak a leggyorsabb autó a pályán:

„Ahogy mondtam, jellemző ránk, hogy az egyenesekben vagyunk igazán jók, magyarán egy elég hatékony autónk van, azonban a leszorítóerő nem mindig megfelelő, emiatt lehet ez a kisebb hullámvasút, amit eddig láthattunk, most már viszont határozottan javulunk. Bahrein ilyen szempontból szélsőséges példa, ott minden összejött, és Charles egész hétvégén nagyon jól ment. Azt nem is tudtuk egy ideig megismételni, aztán Kanada, Ausztria, Hockenheim, mindhárom helyen ki tudtuk használni a motorteljesítményt, de talán már a fejlesztések hatása is látszik.”

„Magyarország ezeknek az ellentéte, ide leszorítóerő kell, úgyhogy most látjuk majd, hol állunk éppen. Folyamatosan építgetjük az autót, újabb alkatrészek, ilyenek, és elég érdekes lesz a hétvége, meglátjuk, milyen körülmények várnak ránk. Valószínűleg hétfőre lesz elég mért körünk, hogy kiértékelhessük az utóbbi hetek munkáit.”

