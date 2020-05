Magnussent nagyon érdekelné az IndyCar: F1 után amerikai karrier?

Az amerikai Forma-1-nek is nevezik az IndyCart, ahol nemcsak ovális futamokat rendeznek. Még mindig sokan vannak, akik nem teljesen úgy értékelik ezt a szériát, mint kellene, ami részben annak is betudható, hogy Európán belül nem kap akkora publicitást a bajnokság.

Az F1 és az IndyCar bizonyos szempontból közel van egymáshoz, de összességében mégis oly távol. Emiatt nem túl gyakori, hogy a két széria szereplői kipróbálják magukat a másik sorozatban. Valójában a Forma-1-ből sokkal könnyebb bejutni az IndyCar-ba, mint fordítva.

Ez részben az autók számának is köszönhető, de mégis, egyes F1-es versenyzők nagyon is szívesen kipróbálnák magukat Amerikában. A szerződések többsége azonban ezt nem engedi, elsősorban a biztonsági kérdések miatt, hiszen, ha az adott pilóta megsérül, annak a csapata is nagy árat fizethet.

Kevin Magnussen a RACER oldalán elmondta, 2015-ben nagyon közel került ahhoz, hogy csatlakozzon az IndyCar mezőnyéhez, amikor a McLaren tartalékja volt. A Haas F1 Team pilótáját még mindig érdekli a lehetőség.

„Mindig is megvolt a szenvedélyem az IndyCar iránt. Minden versenysorozatra igaz ez, de az IndyCarra különösen, mióta az édesapám versenyzett ott.” Jan Magnussen még 1996-ban és 1999-ben volt tagja a CART sorozatnak.

„Szerintem ez egy nagyon jó sorozat, és a pályák hihetetlenek. Egy nap szeretném kipróbálni magam ott. Remélhetőleg, meglesz rá az esélyem.” - tette hozzá Magnussen, aki nem lehet biztos a jövőjében, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzet a csapatát is erősen érintheti, és a potenciális kiszállók között lehetnek.



A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.