Magnussent kissé meglepi, hogy ennyire lassú a Ferrari

A Ferrari egyelőre csalódás lehet a rajongók számára, mivel még a vártnál is lassabbak. Az évadnyitó Osztrák Nagydíjon azonban ott voltak a dobogó második fokán, minden lehetőségüket kihasználva, de ahogy Charles Leclerc is fogalmazott, ez most sokkal nehezebb lesz.

A szombati időmérő edzésen sem változott a helyzet, az egyik Ferrari kiesett a Q2-ben, addig a másik éppen hogy csak tovább ment. Kevin Magnussent, a Haas-Ferrari pilótáját is meglepte a dolog, aminek hangot is adott.

„Nem tudom pontosan, hogy milyen messze voltam, 0.3-0.4 másodpercre, és javítsanak ki, ha tévedek, de nem voltam olyan messze a Ferraritól. Azt hiszem, ez sokat elmond.” - mondta Magnussen az időmérőt követően.

A Ferrari 2.5 másodperce volt Lewis Hamilton legjobb idejétől a Q3-ban. Ez vajon mit mond Magnussen számára? „Azt mondja nekem, hogy sokkal lassabbak. Mit mondana... Mit mondhatnék erre?”

„Mindig meglepő, amikor a Ferrari nincs ott az első helyen. Ők egy top-csapat, ami benne van a DNS-ükben. Ők egy győztes csapat, a Ferrari. Mindig furcsa, amikor nem nyer a Ferrari. Ők egy olyan csapat, akiről tudjuk, hogy mindig a csúcson kell lenniük.”

„Ha megnézzük azt, hogy hol álltunk a Ferrarihoz képest szárazon, összehasonlítva azzal, hogy milyen messze voltunk vizes körülmények között, azt hiszem, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk az esőben.”

Magnussen végül nem jutott be a Q3-ba, és csak a 15. helyen zárta az időmérőt, ami nem egy erős teljesítmény, és a Haas még mindig küszködik, egyértelműen hátrányban vannak a középmezőny első felével szemben.

