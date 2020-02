Magnussent is „sokkolta” a tempó, de még nem tudni, mennyire jó a Haas

Kevin Magnussen a Haas volánja mögött a mezőny végén zárt, de nem a legjobb körökre koncentráltak. Ez a 106 kör azonban pozitív volt, és összességében a csapatok nagyon sok kört abszolváltak.

„Semmi különösről nem tudok beszámolni a mai napot illetően. Nem sok minden változott a tavalyi év óta, mivel a szabályok ugyanazok, és az autó is egy evolúció... Semmi sem okozott meglepetést, hogy őszinte legyek.” - kezdte Magnussen, a Haas F1 Teamdán versenyzője.

„Reméljük,hogy az autó rendben lesz, de nem volt részünk meglepetésben. Ez csak egy szimpla jó nap volt, de hallottam, hogy ez volt a legtöbb kör egy nap alatt, amit megtettünk. Szóval ez nagyon jó dolog. Az első napról nincs sok mondanivalóm , ami azt illeti.”

„Nem volt unalmas, mivel először mész ki a pályára az autóval, és sokat tesztelsz, ami nem a teljesítményről szól. Maga az autó javult, de mindenki más is ezt fogja mondani szerintem. Szóval, ha ezt vesszük alapul, akkor nem igazán léptél előre, vagy máshogyan kell fogalmaznunk.”

„Túl nehéz megmondani, hogy hol vagyunk a többiekhez képest. Határozottan javultunk, de nézzük meg, hogy ez mit jelent a versenyeken. Amiatt is nagyon nehéz ezt megmondani, mert a tavalyi teszteken is jól szerepeltünk, és elég sokáig kell várnunk, hogy választ kapjunk. Ausztrália? Nos, tavaly ott a 6. helyen végeztünk. Igazán Bahrein lehet az, ami megmondja nekünk, hogyan is állunk.”

Romain Grosjean, Haas F1 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Most az a legfontosabb, hogy adatot gyűjtsünk, de igen, a mostani autók rendkívül gyorsak. Teljes gázon mentem át a 9-es kanyaron, már a második körben. Még csak nem is kellett rákészülnöm. Egyszerűen csak teljes gázzal átmentem rajta, ami elég hihetetlen volt. Öröm így vezetni, és tényleg hihetetlen.”

„Az autók egyre nehezebbek, de még mindig nagyon aerodinamikusak, a pálya leglassabb pontján, a 10-es kanyarnál is. Ha elmész a pálya azon pontjára, meg fogsz lepődni, amikor látod, hogy milyen gyorsan megyünk át egy szinte 180 fokos kanyaron.”

„Személy szerint arra is törekszem, hogy fejlődjek. Minden területen lehet fejlődni, ami segít a csapatnak. Úgy érzem, hogy képes voltam előrébb lépni, és még következetesebb vagyok. A legtöbb területen sikerült tökéletesítenem magam. Ugyanakkor még mindig sokat tanulhatok, és még sok mindent kell fejleszteni.”

Kevin Magnussen, Haas VF-20, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Günther Steiner is abban reménykedik, hogy a tavalyi problémák idén már nem jelennek meg, máskülönben egy újabb nagyon nehéz év várhat rájuk. Az pedig befolyásolhatja a 2021-es projektet is, valamint talán a csapat jövőjét.

„Majdnem az összes programunkat teljesítettük. Kicsit későn mentünk ki délután, mivel volt néhány dolgunk, amiket el kellett rendeznünk, de összességében ez egy jó nap volt. Sok adatot gyűjtöttünk, és most megnézzük, mit hozhatunk ki belőlük.”

„Ismerjük a hűtési lehetőségeket, és mindazt, ami a fékhűtéssel kapcsolatos, ami egy fontos terület. Szóval van egy lista a kezünkben erről, és amikor azt átnézed, tudni fogod, hogy mit kell tenned, ha valami nem működik.”

„Más megközelítést alkalmazunk, mint tavaly, és azt hiszem, jobban is felkészültünk ezekre az ellenőrzésekre. A gumik a tavalyiak, szóval 1 évet dolgoztunk velük. Ennek is segítenie kell. Nagy tanulság ért bennünket, amikor Bahreinbe mentünk, mivel akkor nem rendelkeztünk ezekkel az információkkal.”

Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Szóval megpróbáljuk pénteken megszerezni ezeket, és mindent megtenni annak érdekében, hogy az aktuális hétvégén már ne legyen gond. Ezeket akkor fogjuk használni, ha szükségünk lesz rá. Még mindig dolgozunk az autón, de a versenyzők egyelőre elégedettek a csomaggal, miközben tudod, hogy egy versenyző igazán soha nem lesz az.”

„Úgy tűnik, az új autó sokkal kiszámíthatóbb, szóval ez nem volt egy rossz nap, de túl korai lenne azt mondani, hogy megvagyunk. Sok adatot szereztünk, és ezen kívül semmi sem biztos. Hiszek abban, hogy jobban megérthetjük a dolgokat, mint tavaly, még a kevesebb nap ellenére is.”

A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.