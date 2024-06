Magnussen továbbra is Perezt hibáztatja, de a csapatfőnöke máshogy látja…

Magnussen idén egyértelműen az F1 rosszfiújává vált, hiszen már tíz büntetőpontot szedett össze és több erősen megkérdőjelezhető manővere is volt. A legutóbbi a Monacói Nagydíjon jött, ahol már rögtön a rajtot követően komoly balesetbe keveredett Sergio Perezzel és csapattársával, Nico Hülkenberggel.

Miközben Perez egyértelműen Magnussent hibáztatta, addig a haasos még Kanadában is arról beszélt, hogy a mexikói nem figyelt rá eléggé, és helyet kellett volna hagynia neki. Hogy mi az igazság, azt mindenki maga döntheti el, az FIA mindenesetre senkit sem büntetett.

„Monacóban már az első edzéstől kezdve megvolt a sebessége, de aztán az időmérő nem igazán jött össze. Aztán persze ott volt a csapathiba, ami miatt a mezőny végéről kellett kezdenünk” – utalt a kvalifikációs kizárásukra Komacu. „Ezek után egyértelművé vált, hogy alternatív utat kell alkalmaznunk, és meg kell osztanunk a két versenyző taktikáját. Szóval hosszú távra kell játszanod.”

„A döntéshozási folyamat abban a pillanatban, miszerint megpróbált bemenni a résbe, amely nem igazán volt ott, nem feltétlenül volt helyes. Persze arra számított, hogy Perez több helyet hagy majd neki. Végül volt egy pont, amikor mindent az irányítása alatt tartott, így vissza is vehetett volna, de nem tette. Ezekről tehát teljesen nyíltan beszéltünk.”

Komacu végül még elmondta, hogy Magnussennek most maga mögött kell hagynia a legutóbb történteket és tiszta lappal kell versenyeznie Kanadában. „Ez Imolában egyszer már sikerült neki, szóval most itt is tiszta hétvégét kell teljesítenie. Úgy vélem, ez a pálya jó lehet az autónk erősségei szempontjából, és a gyengeségeinket is elfedheti kicsit. Kevin pedig jó egy ilyen jellegű pályán, szóval arra számítok, hogy erős és problémamentes futama lesz.”

Ettől persze Magnussen jövője egyáltalán nincs biztonságban az istállónál, és a japán csapatfőnök arról beszélt, hogy a következő hetekben vagy hónapokban hozza majd meg a döntést arról, ki fogja vezetni a Haas autóit 2025-ben.

Oliver Bearman egyértelmű esélyesnek tűnik Hülkenberg megüresedő helyére, miközben újabban az Alpine-tól távozó Esteban Ocont is komolyan összefüggésbe hozták a csapattal, így Magnussentől semmikép sem férnek már bele a monacóihoz hasonló hibák, ha meg szeretné tartani az ülését.

