Magnussen szerint a Haas nagyon jól döntött Grosjeannal

Ahogy az várható volt, a Haas F1 Team közvetlen a Szingapúri Nagydíj előtt bejelentette a 2020-as párosát, de a végeredmény már sokkal inkább okozott meglepetést, hiszen Romain Grosjean a nagyon gyenge eredményei és a rendszeres incidensek ellenére meghosszabbíthatta a szerződését. A többség azt várta, hogy kiadják a francia útját, de nem így lett.

Még több F1 hír: Hiába erőlködik a Tesla? A Porschénak még van egy titkos fegyvere a Nürburgringre

Azzal, hogy Nico Hulkenberg szabadúszóvá vált a Renault-nál, sokan borítékolták a Hülkenberg-Magnussen párost, még akkor is, ha a két versenyző kapcsolata nagyon rossz, ami nyilvánvalóan a Haasnak nem lenne ideális. A német pilóta hosszasan beszélt arról, hogy miért nem jött létre az üzlet, aminek lehetséges, hogy anyagi okai is voltak. Magnussen azonban örül, hogy Grosjean marad a csapattársa.

„Örülök, hogy Romain marad a csapattársam, ami egy nagyon jó döntés a csapat részéről. Véleményem szerint ez egy rendkívül pozitív hír, mert a csapat konzisztens marad. Hiszik vagy sem, Romain és én közösen dolgozunk és nagyszerű, hogy ez az együttműködés folytatódik. Szóval ez minden szempontból jó hír.”

„A folytonosság fontos, és ez különösen akkor igaz, ha a csapat nehéz helyzetben van. A Haas pedig tudja, hogy mire vagyunk képesek, valamint ők mire számíthatnak. Eddig egy csapattársammal sem volt problémám, és ez Romain esetében is így van.” - folytatta Magnussen, akit eddig leginkább Jenson Button, 2009 Forma-1 bajnoka nyűgözte le, még a pályafutása elején a McLarennél.

„Tudta, hogy mire van szüksége és amikor akarta, akkor nagyon jól teljesített. Amikor megérkeztem a McLarenhez, Jenson már 14 éves tapasztalattal rendelkezett a bajnokságban, és számomra ez nagyon hasznos volt. Nagyon fontos megérteni azt, hogy mire van szükséged személyesen, ami lehetőséget ad a csapat által kitűzött feladatok elvégzésére. Sok intelligens ember van körülöttünk, akik az autót fejlesztik.”

„Romain és én jó munkát végzünk ezen a területen is. Nem elég, hogy a pályán gyors vagy, a csapaton belül is jónak kell lenned, mert az autó fejlesztése alapvető fontossággal bír. Szóval most már csak jobbá kell tennünk a helyzetet, ami nem ideális. Ezzel mindenki tisztában van.”

„Azt hiszem, már elkezdtük megérteni, mi a baj az autónkkal. Idén nagyon súlyos gondjaink vannak a gumi hatékonyságával kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy ez nemcsak az abroncsokról szól, bár ezt tényleg nem nevezhetjük jónak, de a többi csapat is ezekkel a keverékekkel dolgozik, és stabilan sikerül nekik hatékonyabb munkát végezni. Most azonban sokkal közelebb állunk az okok megértéséhez. Azt hiszem, jövőre minden más lesz.”

„Mindig tanulsz valamit és sokat is kell tanulnunk a nehéz időszakban. Amikor minden jól megy, általában csak az árnyalatokon dolgozol, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy valamilyen sebességnövekedést érjünk el, de az olyan nehéz helyzetekben, mint a miénk, meg kell próbálnunk visszalépni, hogy mindent a másik oldalról lássunk és teljes képet kapjunk. Időként ez is hasznos, mert elkezded elemezni azt, amire általában nem figyelsz.”

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.