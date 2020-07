Magnussen: szeretem a munkámat és csapatot, de én is csak várok a hírekre

Kevin Magnussen szerződése is lejár a 2020-as szezon végén, azonban a dán eddig nem túl pozitívan nyilatkozott a jövőjével kapcsolatban, például azt is kijelentette, hogy amennyiben fizetős pilótára lesz szüksége a Haas-nak, akkor ő nem fogja tudni előteremteni a szükséges támogatást.

A Magyar Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón is felmerült a sorsa, és azt a kérdést kapta, van-e bármi fenntartása azzal kapcsolatban, hogy elbocsájtják.

„Nem igazán, szerintem már egy kicsit tapasztaltabb vagyok a Forma-1-ben, és fel is nőttem, ezért nem aggódok annyira ezeken a dolgokon már, mint amikor fiatalabb voltam.”

„Szerintem a csapaton belül is rengetegen vannak, akik azt remélik, hogy folytatódik a csapat története. Én is szeretem a munkámat, és a csapatot is, és már várom, hogy valami hír érkezzen azzal kapcsolatban, hogy folytatjuk-e, vagy sem.”

„Remélem, hogy erre jó esély van, és szerintem jó munkát végzünk. Ahogyan korábban Romain is mondta, eléggé sikeresek lettünk nagyon rövid idő alatt teljesen új csapatként, úgy, hogy mindent az alapokról kezdtünk, ami nagyon imponáló.”

„A jövőt azonban nem tudod megjósolni. Jelenleg arra koncentrálok, hogy élvezzem a pillanatot, és csak ezután fogok reménykedni a legjobbakért a jövőben.”

Garage of Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Gene Haas, a csapat tulajdonosa korábban is kijelentette, köztük a Drive to Survive sorozatban is, hogy amennyiben a csapat tud ezzel a felépítéssel a Forma-1 élmezőnyében harcolni, úgy pusztán résztvevőként nem kíván részt venni a Forma-1-ben.

A 2021-től életbe lépő költségsapka, a fejlesztési zsetonrendszer, és a 2021-es Concorde egyezményben lefektetett igazságosabb nyereményelosztás azért reméljük, meggyőzi majd az amerikai üzletembert, hogy érdemes az F1-ben maradni.

Sergio Perez egyelőre csak annyit tudott elmondani a Vetteles pletkykákról, hogy neki szerződése van, de mint tudjuk, ez nem jelent sokmindent egyetlen sportban sem.

