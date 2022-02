Magnussen semmi pénzért nem térne vissza az F1-es középmezőnybe

A korábbi McLaren, Renault és Haas-pilóta 2020 végén búcsúzott a királykategóriától mindössze egyetlen dobogós helyezéssel a neve mellett, utolsó szezonjait pedig a mezőny sűrűjében, de inkább annak második felében töltötte.

Azóta viszont ismét esélye nyílt a futamgyőzelmekért menni, kétszer pedig harcba szállt a Daytona 24 órás megnyeréséért is. Magnussen most elmondta, hogy a jövőbeli terveit is az fogja diktálni, hogy olyan kategóriában versenyezhessen, ahol lehetősége van győzni.

„A pályafutásom megmaradt részében csak úgy fogok versenyezni, hogy remélhetőleg nyerhetek is. Bármi is lesz az, nem fogok belevágni, ha tudom, hogy nincs esélyem nyerni, soha többet” – tette egyértelművé a dán a RACER-nek, hogy csakis jó autót szeretne.

Ennek kapcsán meg is kérdezték, hogy akkor az F1-es középmezőnybe se menne-e vissza: „Nem, már voltam ott, megtapasztaltam. Remek élmény volt, örülök, hogy sikerült megvalósítanom. Kiskorom óta az F1-ről álmodtam, ezért kiváltságosnak érzem magam, hogy beteljesíthettem az álmom és karrierem lehetett ott.”

„Hét évig csináltam. A legtöbb alkalommal élveztem is, sportszempontból viszont nem volt elég az a pozíció, amelyben én voltam. Nagyon jó itt lenni Amerikában, mert visszakaptam azt a szikrát. Minden hétvégét úgy kezdhetsz meg, hogy érzed a vérszagot, és ez extra energiát nyújt, amelyet már rég nem éreztem.”

Annak ellenére, hogy Magnussen 2021 elején apa lett, továbbra is nyitott bármilyen szériára, az IndyCar pedig továbbra is kiemelt helyet foglal el a radarján, miután tavaly egy futam erejéig már beugrott a McLarennel.

A 29 éves pilóta viszont beismerte, hogy így is egyensúlyoznia kell némileg, mivel idén már minden bizonnyal ott lesz Le Mans-ban a Peugeot hiperautós projektjével. „Mindig vannak limitáló tényezők. Bármit is csinálok, teljes erőbedobással akarom csinálni.”

„A győzelem az elsődleges cél. Ahhoz, hogy nyerjek, azt nem lehet egy kézzel csinálni. Nem akarok félig belekezdeni valamibe, de majd kiderül, mit hoz a jövő. Még mindig elég fiatal vagyok, és remélhetőleg sok évem van még a motorsportban, ahol kiélhetem a különböző fantáziáimat.”

