Magnussen: rossz érzésem van Mick miatt, mert már én is voltam ilyen helyzetben

Ahogy azt minden Forma-1-es rajongó tudja, a Haas F1 Team a hétvégi, Abu Dhabi Nagydíj előestéjén jelentette be, nem hosszabbítja meg Mick Schumacher év végén lejáró szerződését és Nico Hülkenberget szerződteti Kevin Magnussen mellé 2023-ra.

Ugyan Schumacher az amerikai alakulatnál eltöltött két éve alatt jó néhány nehéz pillanatot élt át, Magnussen szerint jó munkát végzett és rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy nap folytatódjon Forma-1-es pályafutása.

A dánt természetesen megkérdezték a sajtó munkatársai a szezonzáró versenyhétvége csütörtöki médianapján, mit gondol csapata döntéséről.

„Minden éremnek két oldala van, nem igaz? Egyrészt izgatottan várom, hogy olyasvalaki legyen a csapattársam, mint amilyen Nico, aki rengeteg tapasztalattal rendelkezik és a képességei is megvannak. Másrészt pedig rosszul érzem magam Mick miatt, mivel tudom, ez milyen érzés, én is voltam már ilyen helyzetben“ - mondta Magnussen.

„Szerintem jó munkát végzett idén. Emberként is kedvelem őt, így nem nehéz együtt érezni vele. A Forma-1 kemény dolog, de nem lehetetlen visszatérni. Nekem ez már kétszer sikerült. Remélem, hogy tovább fog küzdeni és megpróbál visszakerülni a körforgásba“ - folytatta a dán.

Bár tisztában van azzal, hogy Schumacher most rendkívül csalódott, az ő példája is azt mutatja, vissza lehet térni a száguldó cirkuszba, ami Magnussennek 2014 és 2021 után is sikerült.

„Biztosan tudom, milyen érzés lehet most neki, de azt is érzem, hogy amikor megveregetem a vállát és azt mondom neki, csak így tovább, annak is van némi súlya. Kétszer tudtam visszatérni a sportághoz, megmutattam, hogy semmi nem lehetetlen. Szóval ki kell tartania“ - vélekedett a pilóta.

„Kedvelem Micket, és úgy gondolom, hogy megérdemel egy helyet a rajtrácson. Csak annyit mondhatok, hogy a legjobbakat kívánom neki, és hiszek abban, hogy van számára visszaút a Forma-1-be“ - tette hozzá Magnussen.

