Magnussen Perezt is kiintette volna az Amerikai Nagydíjon

Kevin Magnussen a 9. helyen ért célba a Forma-1 Amerikai Nagydíján, de végül a 8. helynek örülhetett, mivel Fernando Alonso időbüntetést kapott meglazult visszapillantója miatt. A Haas pilótája az eredménynek örül, a versenybíráknak már nem annyira.

A dán már rengeteget láthatta a fekete alapon narancssárga kört ábrázoló zászlót, ami arra figyelmezteti a versenyzőket, hogy autójukról egy elem letörni készül és ezért jobb, ha kimennek a bokszutcába orvosolni a dolgot.

A Haastól már eddig is többször panaszkodtak, amiért Magnussent látszólag kivételes szigorral kezelik az ilyen esetekben, és csak még dühösebbek lettek, amikor Austinban Sergio Perezt és Alonsót sem intették ki, amikor sérült autóval köröztek.

A csapat végül meg is óvta az eredményt és a bírák úgy döntöttek, valóban veszélyes volt Alonso Alpine-ja, bár Perezt felmentették az ügyben. Még az óvás benyújtása előtt riporterek mondták el a pilótának, hogy a Red Bull hat kört tett meg sérült szárnyvéglappal, mielőtt az leesett, erre Magnussen annyit reagált: „Jó nagy baromság, mi?”

A dán az Osztrák Nagydíj óta először szerzett pontot, köszönhetően annak, hogy a csapat egy merész húzással egy kiállásra játszott egy olyan versenyen, amit szinte mindenki két kiállásosnak ítélt meg: „Nagyon boldog vagyok, a csapat miatt is, hazai pályán nagyon fontos volt pontot szerezni és végre van egy új szponzorunk is a MoneyGram személyében, jobbkor nem is jöhetett volna.”

„Persze, borzalmas érzés, hogy elveszítettem azt a helyet Sebastiannal szemben, de meg kell hagyni, eszméletlen manőver volt, ilyenkor jön rá az ember, miért négyszeres világbajnok. A stratégiánkat egy az egyben a csapat hozta, az, hogy ilyen kevés erőforrással ekkora teljesítményt nyújtottunk, nagyszerű dolog.”

Hamilton egy pillanatra elhitte, hogy Austinban megverheti Verstappent.