Magnussen Perezről: Nem érdekel, lépjünk tovább!

A Szingapúri Nagydíj második szabadedzésén Sergio Perez mellett próbált elmenni Kevin Magnussen, azonban összeértek, Magnussen pedig a falhoz is hozzáért. Az esetért Perez megrovást kapott, és a mexikói el is mondta a véleményét a történtekről. Nem sokkal később a dán pilótát is megkérdezték az incidensről.

Máshogy látod a történteket, mint Perez?

„Sergio megnyitotta előttem a teret, lement az ideális ívről, mintha a bokszba menne, vagy el akarna engedni. Aztán rákapcsoltam, és amikor mellette voltam, bezárta az ajtót, és emiatt a falhoz is hozzáértem.”

„Nem tudom, hogy mi volt a látóterében, nem tudom, hogy véletlenül ment-e le az ideális ívről, mert éppen valami másra fókuszált, vagy bármi más miatt. Az viszont tény, hogy lement az ideális ívről. Én az ideális íven voltam, és rákapcsoltam, hogy elkezdhessem a köröm, de a falnak nyomott. Úgy érzem, miatta történt az incidens.”

Még több F1 hír: Hamilton nagyon érzi Szingapúrt, Bottas összetörte a Mercedest

Érvényes a szóbeli megállapodás?

„Én azt mondanám, hogy igen. A szóbeli megállapodás, hogy nem támadod az előtted levőt, viszont ha lemegy az ívről, akkor mehetsz. Ilyenkor nem kérdezősködsz, hogy „biztos vagy benne?”, csak mész, hiszen Sergio lement az ívről.”

Beszéltél már Sergióval?

„A stewardoknál beszéltünk. Kicsit utána is beszéltünk, ugyanis egy dolog, amit ő mondott a stewardoknak, az igazság viszont szerintem egy másik dolog. De nem érdekel. Nem fogok nagy felhajtást rendezni a dolog miatt és nem fogok fellebbezni, hogy büntessék meg, mivel ez egy szabadedzésen történt és nem igazán volt következménye. Nem érdekel, lépjünk tovább.”

Párszor már láttunk hasonló eseteket. Szerinted is kellene egy szabály erre, vagy csak lépjünk túl a dolgon?

„Főleg a szabadedzéseken szokott probléma lenni, hogy valaki éppen nem nyomja, valaki más viszont igen. A Perezzel történt incidensnél Vettel körülbelül 5 másodperccel volt mögöttem. Próbáltam nem Vettel útjába állni.”

„Az időmérőn általában ugyanakkor engednek ki mindenkit, így nem kell figyelned a mögötted jövőre. Ez alól csak azok az időmérők kivételek, amikor a szélárnyék kifejezetten hangsúlyos, mint Monzában és Spában. Nem tudom, hogy szükségünk van-e egy szabályra. Természetes, hogy ilyesmi történik, mert nagyon érzékenyek az autók a szélárnyékra, de a probléma csak néhány pályán áll fenn.”

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.