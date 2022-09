Magnussen: nem vagyok benne biztos, hogy Ricciardo valóban jobbá tenné a csapatot

Továbbra is kérdéses, milyen pilótapárossal vág neki a Haas F1 Team a következő Forma-1-es szezonban, mert bár Kevin Magnussent több évre szóló szerződés köti az istállóhoz, Mick Schumacher idény végén lejáró kontraktusát továbbra sem hosszabbították meg.

A paddockból szivárgó pletykák szerint a fiatal német nem is marad a száguldó cirkuszban és a DTM-ben próbál szerencsét jövőre, így a Haasnak ebben az esetben keresnie kellene valakit a helyére.

A hírek szerint a McLarentől elküldött Ricciardo is esélyes lehet az ülésre, de felmerült Antonio Giovinazzi neve is. Az olasz pilóta ebben a szezonban a Formula E-ben versenyzett, és két szabadedzésen is lehetőséget kap az amerikaiaktól idén.

Schumacherre így egyre nagyobb nyomás nehezedik, a Holland Nagydíjon pedig sikerült is legyőznie csapattársán a kvalifikáción, de a nyolcadik rajtkockáját így sem sikerült pontszerző helyre váltania.

Magnussent arról kérdezték a sajtó munkatársai Zandvoortban, kit látna szívesen maga mellett a következő idényben. „Nem tehetek úgy, mintha nem érdekelne a téma, de én magam ebben a döntésben nem játszok szerepet“ - fogalmazott a dán.

„Türelmesen várok, hogy ki lesz a csapattársam, a saját érdekemben remélem, hogy jövőre is egy jó versenyző ül majd az autóba. A hangsúly a pontszerzésen van, csapatként kell előrelépnünk és fejlődnünk hosszú távon“ - tette hozzá Magnussen.

Pénzügyileg egyébként Schumacher lenne a legjobb megoldás a Haas számára, de a pletykák szerint a németet támogatják a legkevésbé, sokak szerint a német nem is mutatott eddigi pályafutása során ahhoz, hogy megtartsa a helyét, hiába tölti csupán a második évét az F1-ben.

Günther Steiner az idény során többször is nyíltan kritizálta a 23 éves versenyzőt, miután Szaúd-Arábiában és Monacóban is saját hibájából törte össze csúnyán az autót.

Az elmúlt időszakban azonban feljavult a teljesítménye, egyre közelebb került Magnussenhez és többször zárt csapattársa mellett, ugyanakkor a Haas is visszaesett az idény elején látott teljesítményéhez képest.

„Egyértelmű, hogy Mick egy tehetséges versenyző. Többször elmondtam, hogy tehetség nélkül nem lehet megnyerni a Forma-3-at és a Forma-2-t. Nyilvánvalóan megfelelő csapatban kell lenned, de az autók alapvetően ugyanazok, így a legjobb pilóták képesek nyerni és ő ezt megtette“ - mondta Magnussen.

Ricciardo számára a Haas lehet az egyik utolsó esély a Forma-1-ben maradásra, de az is könnyen elképzelhető, hogy az ausztrál jövőre nem lesz ott a rajtrácson. Magnussen nem biztos benne, hogy a 33 esztendős versenyző valóban jobbá tenné a csapatot.

„Kívülről mindig is rendkívül jó versenyzőként láttam őt, de valójában nehéz megítélni, mennyit tett hozzá ő a sikereihez és mennyit az aktuális autója. Max ellen versenyzett és jól teljesített, ezért elképzelhető, hogy tényleg olyan jó, mint amilyennek látszik“ - fogalmazott mosolyogva a dán.

