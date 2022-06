Magnussen: nem én gyártom a motorokat, nincs értelme emiatt aggódnom

Kevin Magnussen meglepetésszerűen tért vissza a száguldó cirkuszba a 2022-es szezon előtt, miután a Haas F1 Team az orosz-ukrán háborús konfliktus hatására megvált Nyikita Mazepintől. A dán így egy év kihagyás után csatlakozott ismét az amerikai csapathoz és gyorsan felvette a ritmust.

Az első pár versenyhétvégén az istálló kifejezetten versenyképesnek tűnt, Magnussen pedig 15 pontot tudott szerezni, a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon pedig egy bravúros ötödik helyezéssel mutatta meg, még mindig ért a vezetéshez.

Az előző négy futamból viszont hármat is idő előtt kellett feladnia technikai probléma miatt, és 127 Forma-1-es futamot követően továbbra sincs futamgyőzelme a királykategóriában - meglepő lenne, ha ez most jönne össze a Kanadai Nagydíjon.

„Soha ne sajnáljon minket senki. Amikor kapsz egy új lehetőséget, amire már nem számítasz, nagyon könnyű élvezni és értékelni a versenyzést. Azt hittem, hogy a Forma-1 már egy lezárt fejezet az életemben, nem is álmodtam arról, hogy visszatérhetek“ - mondta Magnussen a Reutersnek.

„Nem én gyártom a motorokat, semmilyen módon nem tudom befolyásolni, hogyan működnek, szóval nincs értelme aggódnom emiatt“ - szögezte le a dán a technikai problémákra reagálva a kanadai versenyhétvége előtt.

Magnussent természetesen megkérdezték arról is, mit szól az FIA új szabályához, amit a delfinezés megfékezésére vezetnek be a mostani hétvégétől. Mint arról mi is írtunk, az irányító testület ezentúl vizsgálni fogja az autók pattogását és ha úgy ítélik meg, hogy túlzottan nagy mértékű, kötelezik a csapatokat a hasmagasság növelésére.

„Ezért van ott az FIA, hogy közbelépjen és helyesen cselekedjen, amikor a csapatok nem tudnak valamiben megegyezni - ami általában sosem sikerül. A delfinezés mindenkinek problémát jelent, de mi csak végezzük a munkánkat“ - zárta a dán.

