Magnussen nem adja fel, újabb versenyeket nézett ki magának édesapjával

A Forma-1-be a Haasszal tavaly visszatérő Magnussen idén is maradt a motorsport csúcskategóriájában, de ahogy a múltban is, a dán versenyző rendre kipróbálja magát más kategóriákban, mégpedig egy csavarral: rendszeresen édesapjával, a szintén volt F1-pilóta Jannal áll rajthoz hosszú távú futamokon.

A Speedcafe kérdésére ezekről Magnussen így nyilatkozott: „Mindig szabad vagyok. Jelenleg nincsenek terveim, de az amerikai MDK Motorsporttal még él a partnerségem, náluk versenyez apám. Ha van lehetőségünk egy csapatban versenyezni, akkor megpróbálkozunk vele, mert remek szórakozás.”

„Azt hiszem, a hab az apám és az én karrierem tortáján is, hogy ezt bevállalhatjuk és megoszthatjuk ezeket az élményeket. Nem sok olyan Forma-1-es pilóta volt valaha, akinek az apja is aktívan versenyzett. Elméletben egymás ellen is küzdhetnénk, de szerintem jó, hogy együtt tudjuk ezeket a dolgokat csinálni.”

Egyelőre tehát nincs tervben idén semmi Magnussenéknek, bár a Daytonai 24 órás futamon el akarnak indulni együtt, miután idén Kevin kézműtétje miatt nem sikerült: „Daytona a legfontosabb számunkra. 2021-ben ott voltunk Le Mans-ban és egy abu-dzabi tesztversenyen, ahol Daytonára készültünk, de a kezem miatt nem indulhattam. Egy nagyon fontos verseny, ez lesz a következő.”

De nem csak az Egyesült Államokra, hanem Ausztráliára is szemet vetett apa és fia, a Bathursti 12 órás futamon 2024-ben vennének részt: „A Bathurst hatalmas verseny lenne. Abszolút jó lenne és beszélünk is róla magunk között. Ha lenne lehetőségünk részt venni rajta, imádnánk.”

