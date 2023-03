Magnussen „nagyon boldog”, hogy elcsente az utolsó pontot Cunodától

A dán pilóta érthető módon boldog volt, miután nagyjából a verseny felén át bámulta az AlphaTauri hátsó szárnyát. Öt körrel a vége előtt azonban elszánta magát az utolsó kanyar bejáratánál, és egy határozott manőverrel megcsinálta az előzést.

„Szép előzés volt. Juki remek munkát végzett a védekezéssel, és sok körön át tartott maga mögött. Jól helyezte az autóját, az utolsó kanyarból pedig mindig nagyszerűen gyorsított ki, így nem tudtam támadni az 1-es felé. Végül azonban csak elkaptam. Nagyon boldog vagyok; szerintem léptünk egy nagyot előre ezen a hétvégén a beállítások terén.”

„Sokkal jobb volt a gumikopásunk most, mint Bahreinben, szóval ennek örülnünk kell.” Magnussen összességében talán a pontszerzésnél is elégedettebb volt amiatt, hogy a Haas a nehézkes első verseny után most jobb formát mutatott, azt viszont továbbra sem tudja, megmondani, mire mehetnek majd a komolyabb gumikopást igénylő helyszíneken.

„Érzésre azt mondanám, hogy előreléptünk, és ez remélhetőleg Melbourne-ben, valamint a következő futamokon is megmutatkozik majd. Lesznek majd olyan helyszínek is, ahol ismét durvább lesz az aszfalt, szóval akkor fog majd csak igazán kiderülni, hogy tényleg fejlődtünk-e. A mai nap miatt viszont boldog vagyok” – zárta gondolatát Magnussen.

A Haasszal ellentétben a McLarennél eközben most sem sikerült az előrelépés, már ami a pozíciókat illeti, hiszen a wokingiak újabb nullázáson vannak túl. Ők ennek ellenére azonban nem csüggednek túlságosan.