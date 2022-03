Magnussen: mintha kitekerték volna a nyakam

Nem titok, hogy a Forma-1-es pilótákra extrém erők hatnak az autóban, ami meglehetősen megnehezíti dolgukat. Különösen, akkor, ha egy ideje már nem tapasztalták a száguldó cirkusz negatív fizikai hatásait.

Kevin Magnussen egy év kihagyás után tért vissza télen a szériába, miután a Haas F1 Team rövid úton megvált Nyikita Mazepintől az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt, s bár a dán remekül debütált Bahreinben, még mindig nem sikerült fizikailag teljesen felvennie a ritmust.

Magnussen a tizedik rajtkockát szerezte meg a szaúdi időmérő edzésen, ám amint azt utána elmondta, sokkal jobb időt is futhatott volna, ha nincs a pokoli nyakfájása, amit a rá ható erők okoztak a kvalifikáció során.

A dán már korábban is kifejtette, hogy ez az egyik legnehezebb dolog, amivel szembesült F1-es visszatérését követően és ez akár a vasárnapi futamát is befolyásolhatja. „Örülök, hogy a felkészülés során még nem jelentkezett ez a fájdalom, mert akkor igencsak rosszul jártam volna.“

„Olyan érzésem volt a Q3-ban, mintha kitekerték volna a nyakam. Egészen egyszerűen nem tudtam tovább vezetni. Amikor egy évig nem ülsz Forma-1-es autóban, egy a dzsiddaihoz hasonló pálya alaposan feladja a leckét fizikailag, erre nem voltam felkészülve“ - magyarázta Magnussen.

„Annak mindenesetre örülök, hogy itt van velem a világ talán legjobb fizioterapeutája, remélhetőleg képes lesz varázsolni a futamig“ - tette hozzá a Haas versenyzője, aki azt is elmondta, hogy az időmérő végén már egyszerűen képtelen volt tartani a fejét.

„Ez abból a szempontból is probléma, hogy nem a megfelelő irányba nézek, nem úgy látom a pályát magam előtt, ahogy kellene. Egészen egyszerűen muszáj volt megtámasztanom a fejem, ha nincs ez a probléma akár az ötödik rajtkockát is megszerezhettem volna a tizedik helyett.“

„Soha nem vezettem még ezen a pályán és a szabadedzéseken is hátráltattak technikai problémák. Szeretem ezt az aszfaltcsíkot, de ahogy korábban is mondtam, ez most túlságosan is hirtelen jött a versenynaptárban.“

Magnussen azt is kifejtette, frusztráló lenne számára, ha a nyakfájás veszélyeztetné a versenyét. „Az autó egyszerűen fantasztikusan működik, ezért remélem, hogy jó formában leszek vasárnap. Ki kell hoznom magamból a maximumot.“

„A futamon egy kicsit lassabban mész, ami sokat segít, de a hatos, hetes, nyolcas és kilences kanyarok így is pokolian nehezek fizikailag, ha egy éve nem ültél Forma-1-es autóban“ - részletezte Magnussen, aki azt is elmondta, nagyon aggódott csapattársáért az időmérőn.

„Amikor láttam, hogy Mick mennyire összetörte az autót, és milyen rossz helyen csapódott a betonba, nagyon megijedtem. Szerencse, hogy egy ilyen balesetet sikerült megúsznia komolyabb sérülés nélkül.“

„Hálás vagyok azért, hogy ezek az autók ekkora biztonságot nyújtanak nekünk, beszéltem Mickkel, minden rendben van vele“ - nyilatkozta a dán, akit természetesen arról is megkérdezték, szerinte eléggé biztonságos-e a dzsiddai pályán versenyezni.

„Nem hiszem, hogy ezt nekem kellene eldöntenem. A versenyzés már csak ilyen. Amikor ehhez hasonló balesettel szembesülsz, azt borzalmas látni. Hiszen ott van egy srác, akivel nap mint nap találkozol és fogalmad sincs, hogy jól van-e.“

„Az igazat megvallva ez az egyik legjobb pálya, amin valaha is versenyeztem, személy szerint nem változtatnék rajta. Az persze jól jönne, ha biztonságosabbá lehetne tenni, de egy ilyen utcai pályán ezt nem könnyű kivitelezni“ - tette hozzá Magnussen.

