Magnussen: Mind elvesztettük a fejünket tavaly Silverstone-ban

Kevin Magnussen negyedik szezonjára készül a Haas-szal, de egyelőre nehezen kivehető, hol is lehetnek az erősorrendben a VF20-al, amely ismét mutat hasonlóságokat az előző évi Ferrarival, a technikai megállapodásuk miatt.

A Motorsport.com-nak elárulta, nem igazán változtattak az autón, és továbbra is az adatgyűjtési fázisban vannak.

„Nem igazán mondanám azt, hogy nagyon léptünk előre. Még mindig adatot gyűjtünk, és beállításokat tesztelünk, de még nem nyomtuk neki igazán.”

„Nem arról szól a tesztelés, hogy kimész a pályára, és egyből meg akarod mutatni, hogy mire vagy képes, az nem vezet fejlődéshez. A finombeállításokra, és a fejlesztéseinkre fókuszálunk. Ma megtettünk egy lépést előre, mert megpróbáltuk az autót optimálisabb működési tartományba hozni.”

„Bizonyos dolgok miatt szándékosan nem nyomjuk neki annyira, mert a körülmények nem a legideálisabbak hozzá, vagy valami ilyesmi, de attól még le kell tesztelni őket, hogy meglegyenek az adataid róla.”

Beszélt Magnussen a tavalyi Brit Nagydíjról is, amikor kirobbant a Rich Energy körüli botrány, Grosjean autóján visszatértek az ausztrál csomagra, majd össze is ütköztek a versenyen.

„Nagyon magunk alatt voltunk, itt kezdtünk el igazán depresszívek lenni a szezon alakulása miatt, rengeteg hülyeség ment a háttérben a szponzorok miatt, és ez így mind összejött arra a hétvégére, és egy kicsit mindenki elvesztette a fejét.”

„De az biztos, hogy utólag megerősítettek minket a történtek. Közelebb hoztak mindenkit, és meglepődnél, ha látnád, hogyan is mennek közöttünk a dolgok a való életben.”

Kérdeztük a Racing Point erős teljesítményéről is.

„Sosem jó, amikor azt látod, hogy az egyik ellenfeled ekkora lépést tett meg. De még mindig nem tudjuk, mennyi üzemanyaggal, vagy milyen motorral mentek. Lehet, hogy közel állunk hozzájuk, de az is lehet, hogy nagyon messze.”

„Ha ugyanolyan beállításokkal mennek, mint mi, akkor messze előttünk vannak, de ha nem, akkor lőtávolságban vannak. Az biztos, hogy nagyon gyorsnak tűnnek. Ausztráliában kiderül majd.”

Magnussen nem volt teljesen elégedett az 5. tesztnap végén, és arról is beszélt, hogy továbbra is magas gumikopással küzdenek a verseny szimulációkon. Tavaly is ez a probléma hátráltatta a Haas-t, akik az időmérőkőkön többször is bejutottak a Q3-ba, de a jó rajtpozíciókat ritkán váltották pontokra.

A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.