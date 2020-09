Magnussen megnevezte, hogy kik esélyesek az ülésére

Kevin Magnussen a Haas történetének második F1-es szezonjában csatlakozott az amerikai alakulathoz, tehát 2017 óta erősíti a csapatot. Azonban az utóbbi másfél év egyáltalán nem alakult jól a Haas szempontjából, hiszen tavaly kilencedikek lettek a konstruktőrök között, és idén is a csapatbajnoki kilencedik helyen állnak.

A Gene Haas tulajdonában lévő csapat az idény első kilenc versenyén mindössze egy pontot tudott szerezni, azt Kevin Magnussen révén gyűjtötték be a Hungaroringen. Eközben az sem teljesen egyértelmű, hogy milyen párossal fog felállni az amerikai csapat 2021-ben, mivel Magnussen és Grosjean szerződése is lejár az év végén.

A Haas-csapatfőnök Günther Steiner néhány héttel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy közel 10 versenyző szerepel a Haas 2021-es jelöltjei között, és legalább 2 évre írna alá a két jövő évi versenyzőjével.

Magnussen a dán Ekstra Bladetnek arról nyilatkozott, hogy kik lehetnek esélyesek a helyére, illetve azt is hozzátette, hogy a nyomás arra sarkallja, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozza ki magából.

„Szívesebben lennék egy teljesen biztonságos pozícióban egy aláírt szerződéssel. Bármi más furcsa lenne, de sikerült fejlődnöm és úgy veszem az akadályokat, ahogy jönnek.”

„Tudom, hogy futnak dolgok a háttérben és természetesen nyomás is van rajtam, de most már jobban tudok a saját feladatomra fókuszálni, mint korábban, és jobban tudom a legjobbamat nyújtani nyomás alatt, sőt élvezem is, ha van rajtam nyomás!”

„Korábban nagy hatással volt rám a nyomás és a teljesítményemre is rányomta a bélyegét, de sokat tudtam fejlődni ebben. Egyértelmű, hogy most nagyon versenyképes a pilótapiac, hiszen erős versenyzők érhetők el.”

„Ott van Perez és Hülkenberg, aztán az olyan Ferrari-juniorok, mint Schumacher, Shwartzman és Ilott. Nekik van ferraris kapcsolatuk, mi pedig egy Ferrari-csapat vagyunk az Alfa Romeóval együtt. Ez azt jelenti, hogy számos jelölt van az ülésekre.” – zárta Magnussen.

