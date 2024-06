Magnussen lélekben már felkészült, hogy el kell hagynia az „üres” F1-et

Kevin Magnussen is azon versenyzők közé tartozik, akik továbbra is keresik a helyüket a 2025-ös rajtrácson, hiszen az idei szezon végeztével lejár a szerződése a Haas csapatánál. Azok után, hogy csütörtökön Pierre Gasly és Lance Stroll is bejelentette maradását, már csak hat szabad hely maradt.

A Haasnál Nico Hülkenberg év végi távozásával egy hely biztosan felszabadul majd, de jó esély van rá, hogy az amerikaiak Magnussent sem tartják meg. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a Brit Nagydíj előtt jelenthetik be Oliver Bearman érkezését, míg a másik ülésre Esteban Ocont tartják a legnagyobb esélyesnek.

Magnussen lehetőségei ezek alapján tehát limitáltak, és az ő nevét eddig nem igazán hozták szóba más csapatokkal. Ezzel tehát jó esély van arra, hogy az év végén lezárul F1-es karrierje, de ő saját elmondása szerint megbékélt ezzel a gondolattal.

„Aktív résztvevőként én is harcban vagyok néhány ülésért, ami remek. Jelenleg minden elég nyitott, és jó esély van arra, hogy sokan helyet fognak találni maguknak. Itt is megvolt olykor a potenciál, de sosem sikerült dobogót szerezni, és nem volt olyan szezon, amely igazán jól alakult volna” – mondta a Haas kapcsán Magnussen.

„Van egyfajta kiaknázatlan lehetőség a csapatban, és ilyen sok idő után jó lenne a részesévé válni ennek, de közben hosszú is volt ez az út. F1-es pályafutásom során végig a középmezőnyben voltam, és már 31 éves vagyok, ezért kezdem azt gondolni, hogy ha úgy fejezem be a motorsportos karrierem, hogy csak az F1-es középmezőnyben vezettem, az elég üres érzéssel töltene el.”

„Figyelem Le Mans-t vagy az Indy 500-at, látom győzni a srácokat, akik pokolian boldognak tűnnek, ezért úgy vélem, az F1-en kívül is van karrier. Én is a részese voltam ennek egy kis időre, amikor nem a Forma–1-ben mentem, nagyszerű élet, és a szívem kicsit efelé is húz.”

Magnussen fiatal, feltörekvő tehetségként mutatkozott be az F1-ben még 2014-ben, az első futamán pedig rögtön dobogóra állhatott, de azóta a közelébe sem került hasonló eredményeknek, bár saját elmondása szerint így is „rendkívül szerencsés volt, és nem bánt meg semmit”.

„Bár nyilván szerettem volna sok futamot nyerni az elmúlt tíz évben, ez nem történt meg. Ettől viszont még rendkívül izgalmas, szórakoztató és vad utazás volt ez, tele meglepetésekkel, pozitív és negatív pillanatokkal, érzelmileg pedig igazi hullámvasút volt, hiszen egyszer már kikerültem a sportágból és azt gondoltam, sosem térek vissza.”

„Ha részletesen beszélnék mindarról, ami jól alakult számomra, akkor látható, hogy elképesztően szerencsés voltam, ezért nem is bántam meg semmit. Nem érzem úgy, hogy sok mindent értem el a Forma–1-ben, de ha más irányból közelítjük meg, akkor az már önmagában nagy dolog, hogy ennyi ideig voltam a sportban.”

„A futamgyőzelem viszont már más dolog, és nekem ez már régóta nem adatott meg. Ez hiányzik” – zárta lemondóan Magnussen, kinek szavaiból érződik, hogy talán már tudja, valóban nem lesz számára folytatás a mezőnyben az idei év végeztével.

Eközben egy másik veteránnak sem áll túl jól a szénája, ha ebből a nyilatkozatból indulunk ki.