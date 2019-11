Magnussen keserű, Ricciardo elnézést kért

Kevin Magnussennek nem sikerült jól a brazíliai verseny, elsősorban a hetedik körben történt ütközése miatt Daniel Ricciardóval. Az ausztrált később büntették, mégis a dán előtt tudott végezni. Magnussen szerint ugyanakkor a Haas tapadásával is komoly problémák voltak, ennek is betudható, hogy végül nem szerzett pontot.

"Nem ideális a hetedik körben ilyet ütközni, és az autó is megsérült. De aztán volt lehetőségünk felzárkózni a biztonsági autós szakaszban, és voltunk pontszerző helyen is. De aztán az újraindításnál már nem volt meg, mindenki erősebbnek tűnt, és nagyon szenvedtem a tapadással más autók mögött, és rossz érzés volt, mert ez így egy kihagyott lehetőség" - mondta a futam után Magnussen.

"A csapat miatt is sajnálom, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy kellett volna. A végén volt esélyem, hogy visszájára fordítsam a futamot, aminek már az elején sok pozíciót vesztettem, és meg is tört az autó" - mondta a Haas dán versenyzője. "Nehéz megbarátkozni a 11. hellyel, kicsit keserű, mert ez valódi lehetőség volt, de sajnos az újraindulásnál a végén már nem volt tapadásom, különösen a 12-es kanyarban. És ott mindig meg is előztek, ez rossz volt."

Daniel Ricciardo hibázott, és ezt a futam után vállalta is, Magnussen elmondta, hogy a Renault ausztrálja elnézést kért tőle a történtekért. "Nem tudom, hogy mit gondolhatott abban a helyzetben, szerintem csak simán rosszul ítélte meg a helyzetet. De aztán mondta, hogy elnézést, és így nincs rossz érzés bennem" - mondta Magnussen.