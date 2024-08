Magnussen: Hosszú ideje ez volt a legpocsékabb futamunk

Nem volt meg a tempója a Haasnak, akik egy alacsony leszorítóerős csomaggal igyekeztek kiaknázni a hosszú egyeneseket, ám ez végül nem jött össze a számukra. Sem Hülkenbergnek, sem Magnussennek nem volt esélye a pontszerzésre.

Az egykiállásos stratégia ugyan eleinte bejött Russellnek, ám végül a súlyhatár megszegése miatt kizárták a futamból. Fernando Alonso ellenben sikeresen teljesítette a versenyt egyetlen kerékcserével, így papíron működhetett volna a stratégia.

„Azt hiszem, a versenyünk tisztességes volt, de nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy keményebben harcoljunk” – értékelte a futamát Magnussen, aki a 15. helyen ért célba, majd a 14. helyre kapaszkodott fel Russell kizárása után.

„Nem mondhatom, hogy bármit is rosszul csináltunk, csak azt, hogy nem voltunk elég gyorsak. Azt hittük, hogy ez a pálya jó lesz nekünk, de sokszor meglepődtünk, és ez a legrosszabb versenyünk egy ideje.”

Az biztos, hogy az RB pontszerzésével újra növekedni kezdett a különbség a két alakulat között, ám a helyzetet az is nehezítheti, hogy a dán és a német pilóta is el fogja hagyni az amerikai istállót 2025-re, így pedig a motivációjuk is visszaeshet.

Eközben Toto Wolff elárulta, hogy a Mercedesnél kiváló matematikusok, stratégák és fejlett rendszeres döntenek arról, hogy milyen tervet hajtsanak végre a versenyek során.