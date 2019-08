Magnussen és Grosjean megint összeütközött egymással: túl a határon?

Günther Steiner a Brit Nagydíjon majdnem „agyvérzést” kapott, amikor látta, hogy a két pilótája a korábban megbeszéltek ellenére ismét összeértek egymással, aminek kiesés lett a vége. A csapatfőnök nagyon dühös volt, és később úgy nyilatkozott, nem tudja, hogy kikkel folytatják jövőre, de a pletykák szerint Romain Grosjean szinte biztosan távozni fog.

Nos, lehetséges, hogy egyszerűen csak a Grosjean-Magnussen duó nem működik, de sokat nem kellett várnunk az újabb esetre, hogy a két pilóta összeütközzön. Ez meg is történt, méghozzá a kaotikus Német Nagydíjon. A francia és a dán is üvöltve a másikat hibáztatta a rádión keresztül, de végül a 9. és 10. helyen értek célba, és ha az Alfa Romeót kizárják a vizsgálat miatt, akkor még több pontot szerezhetnek.

„Nincs olyan szabályunk, hogy nem szabad egymás ellen versenyeznünk. Nagyon világosan elmondták, hogy nem érhetünk egymáshoz. Nem látok okot arra, hogy ezt miért ne tehetnénk meg. Nagyon tisztán ott voltam a belső íven, majd csapattársam úgy döntött, hogy rám fordul. Nem tudom, hogy mit csinált.” - mondta Kevin Magnussen.

„Tisztelem őt, nagyon is, és nincs semmi... Ezeket az eseményeket csak el kell kerülnünk. Vannak más területek, ahol nagyon jól tudunk közösen dolgozni, mint csapattársak, és így kell tennünk. Most csak arra koncentrálok, hogy jó versenyeket fussunk, és a mai sem volt rossz. Ez a dupla pontszerzés jó dolog, és a csapat sokat tett azért, hogy ott legyünk, kezdve a taktikával, és a kockázatos döntésekkel a gumik kapcsán. Szóval ez egy igazán jó munka volt a csapattól.”

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

Grosjean nem akarta kommentálni a dolgot: „Ugyanaz történt, mint korábban, de nem fogok róla beszélni. Szerencsénk volt. Most csak arról akarok beszélni, hogy mindketten pontot szereztünk, és ez a legfontosabb. Ez egy nagyon nehéz futam volt, sok változással. Talán volt egy kis károm is a padlólemezen, amikor Hülkenberggel összeértem a 6-os kanyarban az első körben. Nem tudom... Nem néztem meg a padlólemezt. Volt pár furcsa dolog, de még nem láttam.”

„A mai futam jelentette a nagy lehetőséget, és csak meg kell nézni a többieket. A Toro Rosso dobogóra állt, míg a Racing Point majdnem. A McLaren is közel volt. Sok pontot lehetett ma szerezni, de a körülmények nagyon trükkösek voltak. Szerintem azért mi is elégedettek lehetünk, ugyanakkor nyilván többet is elérhettünk volna.”

„Nagyon elégedett vagyok az autóval, még akkor is, ha sok leszorítóerő hiányzik. Ez senkit ne tévesszen meg! Egy új gumin meg lehet csinálni, de nyilvánvaló, ha a hűtés megszűnik ezen a területen, akkor nehezebb, mert ez egy 9 hónapos autó. Maga az érzés azonban nagyon jó, hiába beszélünk egy régi fejlesztésről. Még nem vezettem az új autót, szóval nem tudom, hogy azzal mi a helyzet. A barcelonai csomagból azonban van valami, ami nem működik. Ezen dolgozunk, és emiatt is megyek most a régi csomaggal, míg a csapattársam az újjal.”

