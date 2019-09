Magnussen befejezheti, ha a 2021-es szabályok után sem lesz kiegyenlítettebb a mezőny

Kevin Magnussen immáron harmadik szezonját tapossa a Haas forma-1-es csapatában, és mint azt Günther Steiner csapatfőnök korábban elmondta, jövőre is garantált helye van a gárdában. A dán legjobb eredménye ezalatt a három év alatt egy ötödik hely volt még tavaly Bahreinben, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy be van ragadva a középmezőnybe. Ahogy a Belga Nagydíj előtt azonban elmondta, maga nem feltétlenül van elájulva ettől a pozíciótól:

„Nem azért vagyok az F1-ben, hogy az F1-ben legyek. Nem ez volt az álmom, a vb-cím az álmom, de mióta idekerültem, rájöttem, hogy a pilóta személye kevesebbet számít, mint gondoltam. Ennek változnia kell, mert úgy érzem, ennél sokkal többet tudok, és iszonyat demotiváló, hogy minden hétvégét úgy kezdesz meg, hogy tudod: esélyed sincs nyerni.”

„A világbajnokság lehetősége az egyetlen, ami az embert itt tartja, de ez is olyan távoli. Hat éve nyertem utoljára futamot. Hiányzik a győzelem, hiányzik az, hogy úgy ülök be az autóba, hogy trófeákért versenyezzek, mert nagyon régen volt ebben részem. Éppen ezért várom, mik lesznek a 2021-es szabályok, mert utána nem fogok azért itt maradni, hogy ne legyen esélyem nyerni.”

A pilótát ekkor arról kérdezték, nem féltékeny-e arra, hogy más versenyzők jókor voltak jó helyen:

„A féltékenység nem jó szó, mert akik megkapták az esélyt, mind megérdemelték, de én is megérdemelném. Irigy vagyok inkább. És teljesen véletlenszerű a dolog. Bottas se számított rá, de ő is csak Rosberg hirtelen visszavonulása miatt jutott oda, és megérdemli. Bizonyította, hogy a topcsapatokon kívüli versenyzők is tudnának a bajnoki címért küzdeni. Mondom, teljesen lutri, ha nem nagycsapatnál vagy, nem nagyon tudod befolyásolni a sorsodat, mindig a körülményeken múlik, hova jutsz, nem a saját teljesítményeden.”

Kérdésre Magnussen kitért egy kicsit Alex Albon helyzetére is, aki pont most kapta meg a lehetőséget arra, hogy az egyik élmenő színeiben bizonyítson, és szerinte élni is fog vele:

„Igen, Alex is meg fogja mutatni, hogy megérdemli a helyet. Meglátjuk, mi lesz, de mondom, az egész teljesen véletlen, ha nem elől vagy a kezdetektől. Összébb kell húzni a mezőnyt, hogy többet számítson a versenyző. Hajszálaknak kéne döntenie köztünk, nem másodperceknek. A Forma-1-ben senki sincs másodpercekre a többiektől. Pár tized esetleg, de az is már kirívó eset.”

