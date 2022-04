Magnussen akár pénzt is tenne arra, hogy dobogóra áll idén

A Haas istállója komoly feltámadást mutatott be tavalyhoz képest, hiszen a mezőny sereghajtói voltak csupán 2021-ben, idén azonban visszatértek a középmezőnybe. Magnussen ennek megfelelően az idényt rögtön egy szenzációs ötödik hellyel kezdte, majd Szaúd-Arábiában is pontot tudott szerezni.

Az Ausztrál Nagydíj ugyan már nem jött össze nekik annyira, de a csapatnál tudni vélik nehezebb hétvégéjük okait. A 29 éves versenyző nemrég a Beyond the Grid podcast vendége volt, ahol arról beszélt, hogy egy dobogós hely az „álma”, de ugyanakkor „realitásnak” is tartja azt idén.

„Mindenképpen egy álom. Elég sokat gondolok rá. Azért harcolunk, hogy mi legyünk a legjobb alakulat a három nagy mögött. Ha ez megvan, akkor te vagy a hetedik leggyorsabb autó a rajtrácson normál körülmények között. Onnan pedig már nem kell túl sok probléma ahhoz, hogy a pódiumon legyél.”

„Néha úgy tűnik, hogy a Mercedes, legalábbis a szezon elején, nincsen annyira messze tőlünk, tehát nem kéne hozzá óriási szerencse. A puszta tempónk alapján nem hiszem, hogy odaérhetünk, de tavaly is sok olyan csapatot láthattunk a top háromban végezni, aki nem tartoztak rendszeresen oda.”

„Szerintem realisztikus elképzelés. Azt nem mondanám, hogy várható, mert nem vagyunk olyan gyorsak, de attól még álmodni lehet róla. Még pénzt is tennék rá” – mondta nevetve Magnussen.

Emellett még azt is megkérdezték tőle, hogy az F1-től való egyéves távolléte megváltoztatta-e őt pilótaként. „Szerintem igen. Most úgy tűnik, sokkal jobban tudom élvezni. Az egész egy bónusznak, egy ajándéknak érződik, és jól szórakozhatok.”

„Ráadásul már lezártam az F1-es fejezetet mentálisan, és jól éreztem magam, így most már kevésbé félek az elvesztésétől. Remélem, még sok évig a sorozatban lehetek majd, de már nem félek, és szerintem nem is jó félni. Sokkal jobb hálásnak és boldognak lenni. Most itt tartok én is. Nyugodt vagyok, és tudom, mire vagyok képes” – zárta gondolatát a dán „viking”.

