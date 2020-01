Magnussen: „A Toro Rosso például soha nem volt 5., a Haas igen...”

A Haas F1 Team 2016 óta szerepel a Forma-1-ben. Az amerikai csapat a Ferrari erős technikai hátszelével mutatkozhatott be az F1-ben, melynek köszönhetően rögtön egy 6. és 5. hellyel nyitottak. Az újonc csapat nagy meglepetést okozott, és azonnal a középmezőnyben szerepelt.

Két 8. hely után jött a nagy ugrás 2018-ban, amikor az 5. helyen fejezték be a bajnokságot. A 4. hely is elérhető lehetett volna számukra, de nagyon sok pontot veszítettek, és Romain Grosjean például az Osztrák Nagydíjig nem is volt ott a TOP-10-ben.

A tavalyi év pedig katasztrofális volt, és még annyi pontot sem gyűjtöttek, mint 2016-ban. A csapat nagyon sokat küszködött a gumikezeléssel, és ez a 28 pont több mint beszédes, miközben korábban majdnem 100 egységig jutottak.

„Az első három évben nagy lépéseket tettünk meg előre. Lehetséges, hogy ez nem tűnik olyan nagynak, de ha megnézzük, láthatjuk, hogy abban a három esztendőben a konstruktőri 8. helyről az 5-re ugrottunk.” - mondta Kevin Magnussen, aki 16. lett a bajnokságban.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„A Toro Rosso például soha nem volt ott az első ötben. Soha. Nyertek versenyt, és néhány alkalommal dobogóra álltak, de soha nem voltak ott a TOP-5-ben a bajnokság végén. A Haas a harmadik évében már ötödik volt, ami több mint lenyűgöző, és úgy tűnik, hogy ezt senki sem veszi észre.”

„Nagyon pozitív élmény, ahogy a csapat növekszik, és fejlődik. Izgalmas dolgok ezek, de a legutóbbi szezonunk során megtettünk egy lépést hátra, és érzed is, ahogy az emberek elkezdenek kételkedni magukban, de szerintem nincs okuk erre.”

„Nehéz elvárni azt, hogy egész idő alatt csak fejlődjünk. Mindaddig, amíg nem kerülünk bele ebbe a negatív spirálba, ahogyan néhány nagy csapat is, mint például a McLaren és a Williams, akik teljesen elvesztek, és ez sok évig is tartott. Nem hiszem, hogy itt ugyanez meg fog történni.”

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„Ez része a jó dolgoknak is, amikor egy kicsi és fiatal csapat vagy. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal gyorsabban megfordíthatjuk a helyzetet, és újra sínen lehetünk. Nagyon pozitívan tekintek erre, hogy meg tudjuk csinálni.”

Romain Grosjean sem esik pánikba, aki 18. lett a bajnokságban, és mindössze 8 pontig jutott. „Mindannyiunknak őszintének kell lennünk önmagunkkal szemben, és azt kell mondanunk, hogy: „Nézzük, mit is csinálhatnánk jobban? Hol javíthatunk?”

„Ez igaz a versenyzőkre, a mérnökökre, a menedzsmentre, a kommunikációkra, és a konyhán dolgozókra is. A csapatnál mindenkinek önmagába kell néznie, és látnia azt, hogy mit csinálhatunk jobban. Ha mindannyian meg tudjuk csinálni, akkor javulhatunk. Olyan sokat tanultunk a legutóbbi szezonban, és már sokkal több adatunk van ahhoz, hogy tudjuk, hogyan lehetne ezeket a dolgokat kezelni. Azt hiszem, ennek pozitív kicsengése lesz.”

