Magnussen: a rossz alapbeállítások vittek minket félre

Bahreinben és Dzsiddában még a Q3 is összejött neki, most viszont már a Q1-ben búcsúzni kényszerült a dán versenyző, míg csapattársa, Mick Schumacher is csak a 15. lett.

A probléma forrását azonban nem abban kell keresni, hogy az amerikaiak szezon eleji formája hirtelen elillant, hanem inkább abban, hogy az edzések folyamán nem találták meg a megfelelő beállítási irányt.

„Egyszerűen nem találtuk el az alapbeállításokat erre a pályára. Kicsit más lett, mint amire számítottunk. Úgy éreztük, jobban hasonlít majd a régi pályára, de a valóságban eléggé eltér tőle, így félresikerült a kezdés, és onnan elég hosszú idő visszakapaszkodni.”

„Az időmérőn már közelebb voltunk az ideálishoz, de az egész egy kavarodás volt a piros zászlókkal. Épp rosszkor jött minden, és már ki is estem a Q1-ben. Nagy kár ezért. Úgy tűnik azonban, hogy lehet majd előzni, az autónk pedig már valamivel jobb.”

„Nem ott vagyunk, ahol az előző két hétvégén, de így is közelebb a hétvége elejéhez képest. Egészen pozitív vagyok, várom a versenyt, ahol lehet esélyünk fentebb zárkózni.”

Magnussen azt is elmondta, hogy a középmezőny annyira szoros idén, hogy egy nem tökéletesen eltalált beállítással sokat lehet bukni. „Ha valamit rosszul lősz be, azt egyből észreveszed az eredményeken, mert idén szorosabb a csata. Szóval nem pánikolok, mert tudom, hogy mi hiányzott eddig.”

„Előrelépéseket így is tettünk, de nem tudtuk megmutatni az időmérőn. A futam viszont jobb lehet. Kicsit könnyebb lesz előzni, mint a múltban, tehát már várom, hogy egy jót szórakozzak.”

Günther Steiner csapatfőnök kifejtette, hogy ez a hétvége nehéz volt a Haas számára, mert több kisebb probléma miatt nem tudtak úgy úrrá lenni a helyzetükön, mint korábban. „Az egész a kis részletekről szól. Kevin eleinte nem érezte jól magát, aztán Micknél gond volt a hátsó felfüggesztéssel. A C5-ös keveréket pedig nem tudtuk rendesen bekapcsolni.”

„Sokan küszködnek azzal, hogy kiszámíthatatlan az autó, szóval ez most egy olyan hétvége, ahol a sok kis apróság miatt nem tudjuk megfelelően kivitelezni azt, amit elterveztünk.”

