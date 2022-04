Magnussen: a negyedik rajtkockából is lehet versenyt nyerni...

Pedig, nem indult zökkenőmentesen a dán számára a pénteki napi, hiszen a kora délutáni esős szabadedzésen meglátogatta a sóderágyat, majd a kvalifikáció utolsó szakaszában kis híján ott is ragadt.

„Teljesen elvesztettem az irányítást és a kavicságyba kerültem, azt hittem, mindennek vége. Bekapcsolt az elakadásgátló és tudtam, ha megállok, többé nem mozdulok onnan. Csak azt tudtam, hogy rá kell lépnem a gázra és ki kell onnan jutnom“ - idézte fel a történteket a Sky-nak Magnussen.

A dán természetesen nagyon boldog volt, hogy sikerült ilyen előkelő rajtpozíciót szereznie a szombati sprintre, de nem állna meg ennyinél és szeretne a futamon előrébb lépni.

„Fantasztikus, hogy ilyen közel vagyunk az élmezőnyhöz. Úgy értem, még mindig váratlanul ér minket az ilyesmi, akkor is, ha Bahreinben és Dzsiddában ugyanilyen dolgok történtek velünk. A nedves pályán valamelyest erősebbek voltunk, de ez még mindig őrület.“

A Haas F1 Team pilótáját arról is kérdezték a kvalifikáció után, ez az eredmény mennyire köszönhető a versenyzői képességeinek és mennyire az időjárási körülményeknek.

„Szeretném azt mondani, hogy az én érdemem, de az autó nagyszerű, elég gyors ahhoz, hogy ilyen eredményeket érjünk el vele. A magam részéről semmi különlegeset nem csináltam, tettem, amit tudtam, jó köröket mentem és a negyedik helyen végeztünk. Ez őrületes eredmény, nagyon büszke vagyok a csapatra“ - fogalmazott Magnussen.

„A száraz pályán is a hetedik helyen jutottunk a Q3-ba, ráadásul az nem is volt tökéletes kör a részemről. Úgy tűnik, holnap száraz lesz a pálya, nem lesz könnyű előzni. Természetesen szeretnék az első háromban végezni, de ha a top nyolcban leszek, az is nagyszerű lenne.“

„Úgy érzem, annyira közel vagyok az élmezőnyhöz, hogy nyomhatom a gázt, ahogy csak tudom. A negyedik rajtkockából is lehet versenyt nyerni, de valószínűleg ehhez nem vagyunk elég gyorsak“ - tette hozzá a dán.

