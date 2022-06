Magnussen: a maranellói bázis könnyebbé teszi a Haas munkáját

Nem titok, hogy a Haas F1 Team számos, a szabályok által engedélyezett alkatrészt szerez be a Ferraritól a Forma-1-ben, az amerikai csapat pedig 2020 végén úgy döntött, hogy egy saját központot is létrehoz Maranellóban.

Kevin Magnussen egy év kihagyás után tért vissza a szezon előtt korábbi csapatához, miután a Haas megvált Nyikita Mazepintől az orosz-ukrán háborús konfliktus következményeként. A dánt a monacói versenyhétvégén kérdezték arról, mit szól csapata olaszországi bázisához.

„Komoly változások történtek itt, amíg nem voltam velük. Most már van egy nagyobb stáb Maranellóban és azt hiszem, ez leegyszerűsíti a kommunikációt a különböző részlegek között, hiszen ha valamit meg kell oldani, egyszerűen odamehetünk a Ferrarihoz és megbeszélhetjük velük“ - mondta Magnussen a sajtó munkatársainak.

„A korábbi években a csapat szétszóródott a világban, az Egyesült Államokban, Olaszországban és Angliában is voltak egységeink, de azt hiszem, a kommunikáció szempontjából sokkal könnyebb dolgunk van“ - vélekedett a dán.

„Több emberünk is van, ami jó érzés, és persze az autónk is azt mutatja, hogy jó irányba halad a Haas Forma-1-es csapata“ - tette hozzá a pilóta. Az amerikaiak a biztató szezonkezdetet követően az elmúlt versenyhétvégéken nem teljesítettek jól, ebben azonban némileg a balszerencse is közrejátszott.

Kevin Magnussen az előző három futamon nem tudott pontszerző helyen zárni, miközben Mick Schumacher továbbra is első Forma-1-es pontjairól álmodozik a monacói balesetét követően.

Az amerikaiak jelenleg a nyolcadikok a konstruktőrök versenyében, de alapos hátrányt szedtek össze az Alfa Romeóhoz és az Alpine-hoz képest.

Verstappen: „Nincs meg a motivációm ehhez az egészhez”