„Magnussen a legjobb rajtoló az F1-es mezőnyben”

Kevin Magnussen, kinek a szezon végeztével lejár a szerződése a Haasszal, és egyelőre még nem tudni, hogy mi lesz vele jövőre, a szezon során eddig egészen elképesztő, 36 pozíciót nyert az első körökben.

Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy általában a mezőny hátsó feléből rajtol, így nyilván nagyobb esélye van helyezéseket nyerni, de ettől függetlenül is figyelemreméltó az, amit a dán eddig idén a rajtok tekintetében mutatott.

A legutóbbi futamon bemutatott rajtja is igazán megér egy dicséretet, hiszen Magnussen ezúttal is számos helyet nyert okos helyezkedésével, és ki is használta a többiek botlásait.

Az Eifel Nagydíj előtt Steinert megkérdezték, hogy mekkora szerepet játszik a stratégia ezekben a jó rajtokban. A csapatfőnök viszont kihangsúlyozta, hogy ez inkább kizárólag Magnussen érdeme.

„Nem mondanám, hogy a stratégiának lehetne betudni. Kevin szerintem megmutatta, hogy ő az egyik legjobb rajtoló, hanem a legjobb az egész mezőnyben. Egészen elképesztő, hogy mit ért el eddig idén a rajtok terén” – méltatta versenyzőjét Günther Steiner.

„Mindig reménykedsz abban, hogy jó lesz, de annyira sok az ismeretlen tényező, hogy nem nagyon lehet taktikailag kihasználni őket. A legjobbakban reménykedünk folyamatosan, de ez nem része a stratégiánknak.”

A nürburgringi hétvégére egyébként szinte végig hideget és változékony időjárást jósolnak, Steiner pedig abban bízik, hogy ez majd kicsit megfűszerezi a pályán látott akciót. „Remélhetőleg lehet egy Mugello-stílusú versenyünk.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Az minden csapat és minden néző számára érdekes volt, lényegében minden résztvevő élvezte. Folyamatosan jöttek felénk az ismeretlenek. Remélhetőleg ugyanez fog majd történni most hétvégén is a Nürburgringen.”

„Ahogy már mondtam korábban, esőt jósolnak Németországba, ez pedig még érdekesebbé teszi majd a dolgokat. Az lenne a legjobb, ha jó versenyt futnánk, sok változóval, a mi szempontunkból pedig jó lenne pár pontot is szerezni. Ez eddig nem igazán jött nekünk össze.”

Tényleg jól jönne már a csapatnak egy pontszerzés, mivel eddig mindösszesen egyetlen egységet sikerült szerezniük. Azt még Kevin Magnussen húzta be Magyarországon.

