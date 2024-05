Magnussen a jövőjéről: „Befejezetlen ügyem” van a Haasszal

A dán pilóta 2017-ben csatlakozott először a Haashoz, és egészen a 2020-as idény végéig versenyzett velük, de utána távoznia kellett. Végül azonban csupán egyetlen szezont hagyott ki, hiszen 2022 elején hirtelen visszatért, miután Nyikita Mazepint menesztették az orosz-ukrán konfliktus következményei miatt.

Magnussen jelenlegi szerződése azonban a mostani idény végén lejár, a 31 éves pilóta viszont hosszabbítani szeretne, mert úgy érzi, vannak még kiaknázatlan lehetőségek a csapatban. „Továbbra is úgy érzem, hogy rengeteg befejezetlen ügyem van itt. Mindig is ezt éreztem, és már jó ideje itt vagyok. Mindig megvolt a potenciál, de valahogyan sosem tudtuk igazán kiaknázni.”

„Most viszont jobb alapokat építünk ahhoz, hogy a jövőben sikerüljön ezt megtenni. Nagyon tehetséges emberek dolgoznak nálunk, és ez már az első naptól kezdve így van. Eleinte sokan nem ismerték el az eredményeinket, mert úgy gondolták, hogy csak a Ferrarit másoljuk, de jó párszor megmutattuk már, hogy nemcsak másolunk, hanem a saját dolgunkat csináljuk.”

„Idén pedig nem a Ferrarit másoljuk, hanem a Red Bullt, ahogyan mindenki más is. Tehetségből azonban bőven akad nálunk, a potenciál is megvan, szóval szeretném ezt kihasználni.” Ami a jövőjét illeti, Magnussen hozzátette: „Úgy vagyok ezzel, mint mindenki más. Erre az évre koncentrálok, de közben nyitott vagyok bármilyen lehetőségre. Most viszont a Haas jelenti a leglogikusabb opciót.”

A dán pilóta azt viszont megerősítette, hogy konkrétan még nem kezdett el tárgyalni a szerződéshosszabbításról. Mindeközben az már korábban biztossá vált, hogy 2025-ben új csapattársa lesz, amennyiben marad a Haasnál, hiszen Nico Hülkenberg a Saubernél folytatja majd. Magnussen ennek kapcsán elismerte, hogy meglepte őt a bejelentés.

„Őszintén szólva azt hittem, jövőre is marad minden így, ahogy van. Ő viszont nyilván megragadta a Sauber és az Audi által kínált lehetőséget. A legjobbakat kívánom neki ehhez. Ettől viszont továbbra is erre az évre koncentrálunk, és igyekszünk építkezni a már elért fejlődésre.”

„Úgy vélem, igazán jól dolgozunk együtt. Persze megvan a versengés, de ez nekem is segített. Nem arról van szó, hogy egymás útjába állunk. Ez sokszor egészségtelen tud lenni az F1-ben, de mi már érettek és okosak vagyunk. Remélhetőleg maradok a csapatnál, és az új csapattársammal is hasonlóan fog folytatódni a munka” – zárta Magnussen, aki a problémás Miami Nagydíj után csak két büntetőpontra van az egyfutamos eltiltástól, és még a volt csapatfőnöke is odaszúrt neki.