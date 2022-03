Magnussen: a Haasé a középmezőny legerősebb autója, szinte végig láttam a Mercedeseket

A Haas utoljára a 2018-as Osztrák Nagydíjon ért el ennyire jó eredményt, miután a két Red Bull kiesése után az előkelő 5. helyen intették le – amivel máris több pontot szereztek, mint az elmúlt két évben összesen.

Magnussen pedig nem csak a szerencse miatt került ebbe a pozícióba: miután a 7. helyre kvalifikálta magát, Bottas és Perez rossz rajtját kihasználva az 5. helyre is feljött a futam első köreiben, majd miután a kerékcseréket követően visszaelőzte Pierre Gaslyt a 7. helyért, lőtávolságon belül maradt a két Mercedeshez képest is.

„Nagyon szórakoztató futamom volt” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Magnussen. „Jó érzés újra ebben a pozícióban lenni, óriási gratula a csapatnak. A miénk a legerősebb autó a középmezőnyben, a két Mercedest szinte végig magam előtt láttam a futam alatt.”

„Tudom, hogy a végén volt egy biztonsági autós fázis is, de a sztori egészen más, mint az elmúlt években. Egyszerűen el sem hiszem, hogy megnyílt előttem ez a lehetőség, őrület, hogy most itt vagyok az 5. helyen.”

Magnussen a bahreini teszten úgy fogalmazott, hogy előre látja, hogy problémái lesznek a nyakával, és úgy érzi, hogy a futam utolsó szakaszában már a versenydrukk és az izgalom hajtotta.

„Jobban érzem magam, mint amire számítottam, azt hittem, hogy ennél fáradtabb leszek. Néha azonban, amikor jó pozícióban vagy, az ad neked egy is extra energiát.”

A Haas frissen visszatérő pilótája azt is elmondta, hogy jelenleg kiket tart a legnagyobb ellenfeleinek a középmezőny legjobbjáért folytatott csatában.

„Bottas és Gasly tűnik a legnagyobb ellenfelünknek, de idevehető talán Alonso és Ocon is. Tudjuk, hogy ma szerencsénk volt a két Red Bull miatt, nem ez lesz a tőlünk elvárható eredmény, és ha Dzsiddában is 7. leszünk, az azt jelenti, hogy ugyanolyan eredményt érünk el, mint most, csak néggyel kevesebb pontért.”