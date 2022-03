Magnussen: a Haas autójának „nincsenek komoly gyengeségei”

Az idei szezon eddigi talán legnagyobb csodája, hogy a Haas feltámadni látszik a korábbi két év szenvedéséből, és most újra a középmezőnyben, ráadásul annak is az elején próbálnak minél jobb eredményeket elérni.

Az amerikaiak tempójáról elég sokat elárul az is, hogy Mick Schumacher úgy tudott 11. lenni, hogy elmondása szerint nem volt valami jó hétvégéje, emellett pedig már az első körben megforgatta őt Esteban Ocon, ami jelentősen befolyásolta versenyét.

„Sokat tanultunk az autóról ezen a hétvégén, de ezen a ponton még mindig nehéz megmondani, hogy mik az egyértelmű erősségek és gyengeségek. A vezetés alapján viszont elmondhatom, hogy nem tűnik úgy, mintha komoly gyengeségei lennének” – mondta Magnussen, kinek arcán egész hétvégén széles mosoly volt látható.

„Eltérő sebességnél is kiegyensúlyozott, azt viszont nehéz megmondani, hogy a többi autó még kiegyensúlyozottabb-e, mint a miénk, vagy hogy még több tapadással rendelkeznek-e.” Günther Steiner csapatfőnök eközben előrebocsátotta, hogy szerinte az autójuknak „mindenhol versenyképesnek kéne lennie”.

Ugyan még csak egyetlen versenyen vagyunk túl az évből, a Haas a csapatbajnokság előkelő harmadik helyén érkezik meg Dzsiddába a soron következő szaúdi futamra, köszönhetően Magnussen tíz szerzett pontjának.

„Szerintem láttuk az autók sebességét, ami nem igazán fog változni, amíg be nem indulnak a fejlesztések. Ugyanakkor várnunk kell még néhány futamot, köztük városi pályákkal, hogy tudjuk, ki hol áll jelenleg. A Red Bull például nem fejezte be a futamot, de a jövőben be fogják” – zárta gondolatát Steiner.

