Magnussen a Forma-1-es jövőjéről: Még nincs vége...

Igazi hullámvasút volt Kevin Magnussen számára eddig a Forma-1-es pályafutás, hiszen míg az első futamán a McLarennel rögtön dobogóra állhatott, addig ezt a bravúrt azóta sem volt képes megismételni, pedig hosszú évek óta a száguldó cirkuszban áll rajthoz.

A dán a Forma-1-es karrierje legjavát a Haasnál töltötte, ahol egyszer már úgy döntöttek, hogy nem tartanak igényt a szolgálataira. Ez követően jött el az az év, amikor az amerikai csapat két újonccal kezdte meg a szezont.

Később aztán Mazepin hirtelen jött menesztése miatt Magnussent Günther Steiner akkori csapatfőnök visszahívta, így másodszor is nekivághatott a Forma-1-es szereplésnek a dán, aki remekül is teljesített a visszatérésének évében. Most azonban Hülkenberg oldalán a Haas-pilóta látványosan szenved, így könnyen elképzelhető, hogy Ocon érkezik a helyére.

„A Forma-1-ben tudjuk, hogy csak annyira vagy jó, mint az utolsó versenyed” – jelentette ki a jövőjével kapcsolatban Magnussen Silverstone-ban. „A dolgok gyorsan feledésbe merülnek, és egy versenyző megítélése nagyon gyorsan megváltozhat.”

„Mindössze egy-két futam alapján ez drámaian megváltozhat” – nyomatékosította a dán, aki azonban nem bánja, hogy ilyen kegyetlenül szélsőséges helyzetben kell teljesítenie jelenleg. „Az F1 már csak ilyen.”

„Ez az, amiről a legtöbben gyerekkorunk óta álmodunk” – folytatta Magnussen. „Függetlenül attól, hogy mit mondanak az emberek, a Forma-1 a legtöbb fiatal versenyző álma. Amikor itt vagy, ez fantasztikus és nagyszerű lehetőség.”

„Ha megkapod a lehetőséget, élj vele. De az F1-en kívül is voltak olyan élményeim, amelyek csodálatosak voltak. Bármi is történik, eléggé nyugodt vagyok” – zárta le az interjút a dán.

