Magnussen: 2023 egy „új korszakot” jelent a Haas számára

A mezőny legfiatalabb alakulata több spórolós évet is maga mögött tudhat, miközben korábban szinte teljes egészében a 2022-es új szabályokra fókuszáltak. Arról nem is beszélve, hogy az évek során meggyűlt a bajuk a nagy támogatókkal is, hiszen elég csak a Rich Energyre vagy az Uralkalira gondolni.

Idénre azonban fordult a kocka, és az alakulat látszólag teljesen egyenesbe jött, új főszponzorként pedig megérkezett hozzájuk a MoneyGram, kiknek segítségével végre elérhetik a költségsapkát. Magnussen talán nem véletlenül érzi úgy, hogy az idei szezon egyfajta nagy újraindítás a csapat életében.

„A Haas egyértelműen lépett egyet előre. Úgy vélem, most egy új korszakba lépünk be” – mondta az Autosport/Motorsport.com-nak a dán versenyző, amikor arról kérdezték, a Haas most már jobb helyzetben van-e, köszönhetően a friss befektetésnek és a tapasztalt pilótapárosnak.

„Nagyon izgalmas. A megfelelő irányba tartunk. És izgalmas lesz figyelni, merre visz az utunk. A csapatnál mindenki látja, hogy jó a helyzetünk, és kezdünk közelebb kerülni a kitűzött céljainkhoz. A fejlődés pedig mindenkit motivál.”

A jobb pénzügyi helyzetnek hála a Haas pedig idén agresszívebb fejlesztési stratégiát követne és gyakrabban hozná a kisebb újításokat, ellenben 2022-vel, amikor csupán egyetlen nagyobb csomagot tettek fel az autóra a szezon közepén.

„Világos, hogy jobban fel vagyunk készülve a szezonra, mint egy éve. Úgy mehetünk minden pályára, legyen az Baku vagy Monaco, hogy optimalizálni tudjuk az autót az adott helyszínre. Az ilyesmihez pedig pénz kell, szóval ezért is jó, hogy itt van a MoneyGram. Remélhetőleg komoly lökést ad majd nekünk mindez.”

Ami azonban az autók technikai oldalát illeti 2023-ra, Magnussen úgy véli, a legkomolyabb idei szabálymódosítás egy fontos területen segített, de egy másikon rontott a helyzeten.