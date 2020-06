Magnussen 2020 után is a Haasnál maradna, de nem lesz fizetős pilóta

2019-ben a Haas történelmének legrosszabb szezonján van túl, azonban a Kevin Magnussen szerint biztató teljesítményt nyújtottak a barcelonai téli teszteken, ami a 2021-es sikereiknek is megalapozhat.

„A Haas-nál akarok maradni” – nyilatkozta Magnussen a dán BT újságnak, számolt be az F1i.com. „Opciós joguk van arra, hogy hosszabbítsanak velem, és nagyon szeretném, ha azt ki is használnák.”

„Biztos vagyok abban, hogy a Haas remek hely lesz a következő években a Forma-1-ben, és a 2021-es költségsapkával pedig még közelebb kerülhetünk a topcsapatokhoz.”

„A szabályokban azt is meghatározták, hogy jövőre is a 2020-as autókat fogjuk használni, ezért logikus lenne az is, ha ugyanazokkal a pilótákkal folytatnák. Az új autónk igen biztató volt a téli teszteken, és úgy néz ki, megoldottuk azokat a problémákat, amelyek tavaly kísértettek minket.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen beszélt a koronavírus-járvány miatti hosszú szünetről is.

„Szerintem nagyon jól kihasználtam a szünetet, ki tudtam kapcsolódni a feleségemmel, Louise-val, de nagyon szigorúan edzettem is. A szünet azonban már éppen elég hosszú volt” – ismerte el Magnussen. „Olyan izgatott vagyok, hogy visszatérhetek versenyezni, mint egy kisgyerek.”

A Forma-1-es pilóták igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy visszaszokjanak a versenyzéshez, Magnussen pedig gokartozással hangolt az osztrák szezonnyitóra.

„Nem hiszem, hogy ez akkor probléma lenne majd” – válaszolta Magnussen arra a kérdésre, hogy tart-e a pilóták berozsdásodásától. „Igaz, hogy már hosszú ideje nem versenyezhettünk, de így is nagyon izgalmas lesz!”

A koronavírus-járvány nem csak a pilóták „kikapcsolódásához” járult hozzá, de a gazdasági hatásainak jelentős hatása volt arra is, hogy végül egy 30 millió dollárral alacsonyabb költségsapkát fogadtak el 2021-re vonatkozólag.

„Most már egy körülbelül egy akkora sapkáról beszélünk, ami közelebb van a mi költségvetésünkhöz is” – mondta Magnussen. „Rengeteg csapatnak kell majd visszavágnia a költségvetését, ami erősebb helyzetbe hoz minket. Érdekes lesz!”

A Haas a mezőny legkisebb csapata, a legkisebb költségvetéssel, és szinte teljes egészében a tulajdonos Gene Haas finanszírozza azt, ezért az ő túlélésük is kérdéses volt az elmúlt hónapokban. „Gene tudja, hogy egy nagyon jó kis csapata van” – mondta Magnussen. „Meg tudom érteni, hogy frusztrált volt az előző év miatt, de az szerintem csak egy bukkanó volt az utunkon.”

„Rengeteg nagyon izgalmas dolog történik most a Forma-1-ben, amelyek mind előnyösek lehetnek számunkra.” Magnussen azonban elmondta, ha a Haasnak is drámai módon vissza kellene vennie a költségeiből, akkor ő nem fog fizetni az ülésért.

„Ha fizetni kellene a helyért, akkor már itt sem vagyok. Egyáltalán nem akarok, de nem is tudnám előteremteni az ehhez szükséges összeget.”

