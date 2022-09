Magánakció az FIA-tól: ismét felbosszantották a Forma-1-et

Igen érdekes hatalmi harcnak lehetünk szemtanúi a 2022-es Forma-1-es szezon alatt a pályán folytatott verseny hátterében. A 2021 decemberében megválasztott új FIA-elnök, Mohammed ben Szulajem elődjénél, Jean Todtnál is aktívabb szerepet vállal a száguldó cirkusz életében, miközben próbálja helyreállítani az FIA-ról kialakult képet.

Nem volt egyszerű dolga az egykori ralibajnoknak, aki egyből megkapta a nyakába a 2021-es Abu-Dzabi Nagydíj botrányát, ahol Michael Masi versenyigazgató sajátos szabályértelmezése után Max Verstappen lett a Forma-1-es világbajnok.

A kampánya során ben Szulajem ígéretet tett arra, hogy javít az FIA átláthatóságán, Natalie Robyn személyében kinevezte a szabályalkotó szerv történetének első vezérigazgatóját, akinek a feladata elsősorban az FIA pénzügyi teljesítményének monitorozása lesz.

Nem mindenki örül azonban annak, hogy ben Szulajem ennyire belefolyik a Forma-1 életébe, az FIA megkérdőjelezhető „gerilla” akciói pedig szintén azt mutatják, hogy nincs tökéletes összhang a nagyobb befolyásra törekvő FIA és az F1 között.

Már több mint fél éve annak, hogy az FIA nyilvánosságra hozta az abu-dzabi futammal kapcsolatos vizsgálatának eredményét, aminek eredményét már mindenki jól ismeri, azonban azt a kevésbé ismert tényt talán nem, hogy ezt először egy privátra állított YouTube-videóval tették meg, nem sokkal a 2022-es F1-es szezon első időmérője előtt, az időzítés pedig nem is lehetett volna kellemetlenebb az új autók bemutatkozását ünneplő F1-nek.

Ben Szulajem még két ügyben okozott kellemetlenséget az F1-nek az elmúlt hónapokban. Az F1 már májusban készen állt arra, hogy a 2023-as szezonra vonatkozólag 3-ról 6-ra növeljék a sprintfutamok számát, amibe a költségsapka arányos méretű bővítése mellett a csapatok is beleegyeztek, azonban a Sky értesülései szerint ben Szulajem is azt kérte, hogy az F1 fizessen több pénzt az extra versenyek lebonyolításáért az FIA-nak, ami a csapatokat is váratlanul ért a MotorSport Magazine szerint. A VW-csoport aktivitását szorosan monitorozó Motorsport-Totalos kollégáink értesülései szerint Ben Szulajemnek a 2026-os motorformula csúszásában is szerepe volt, miután az FIA elnöke nagyobb szerepet akart kapni a gyártókkal folytatott tárgyalások során. Ki tudja, hogyan alakult volna a sport története, ha augusztus 16-nál hamarabb véglegesítik a motorformulát, és a Red Bull és a Porsche valóban be tudja jelenteni júliusban az együttműködését.

Így jutottunk el szeptember 20-hoz, amikor is nem az F1, hanem az FIA jelentette be a közösségi oldal-felületein és egy sajtóközlemény formájában a 2023-as versenynaptárat.

Még több F1 hír: Ez lepte meg a McLaren technikai igazgatóját a 2022-es Forma-1-es szezonban

A Motorsport.com értesülései szerint ez nagyon felbosszantotta az F1-et, ugyanis őket előzetesen nem tájékoztatta az FIA arról, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a versenynaptárat, arról nem is beszélve, hogy így került nyilvánosságra az, hogy az F1 sikeresen meghosszabbította a Monacói Nagydíj szerződését, miközben az F1 külön sajtóközleménnyel akarta volna bejelenteni ezt a hírt – ami nem sokkal később be is futott.

Daniel Drury, a Red Bull egykori vezető rendszertechnikusa hozzátette, hogy az FIA mindössze 2 órával a bejelentés előtt osztotta meg a versenynaptárat a csapatokkal, akik korábban nem is mentek bele az Austin-Mexikóváros-Sao Paulo triplába.

Az F1 munkája sem tökéletes, kezdve azzal, hogy a 2023-as versenynaptár keretein belül legalább 133570 km-t fognak utazni a csapatok, de az F1 és az FIA közötti ellentétekből egyelőre senki nem profitált.