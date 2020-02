Ma mutatkozik be az új Red Bull és a Renault 2020-as gépe

A Forma-1 2020-as szezonja hivatalosan az évadnyitó Ausztrál Nagydíjjal startol el, de miután kezdetét vették az autóbemutatók, az események is beindultak. Ne feledjük, a következő héten a téli tesztek is kezdetüket veszik.

A Haas F1 Team volt az első csapat, mely bemutatta az új autóját, de csak digitális formában. A Ferrari a valóságban is megtette ezt hétfő este 18 óra 30 perckor. Az eseményt a hu.motorsport.com élőben közvetíthette.

Ezzel be is indult a nagy lavina, és ma két újabb autóról hull le a lepel. A négyszeres világbajnok Red Bull Racing, és a gyári Renault F1 Team is megmutatja a 2020-as szezonra tervezett konstrukcióját. A franciák még 2005-ben és 2006-ban nyertek címet Fernando Alonso vezetésével.

A „bikák” minden bizonnyal maradnak az élmezőnyben, és talán közelebb is kerülnek a Mercedeshez. Ebben a Honda is nagy segítségükre lehet. Max Verstappen személyében pedig a versenyző is adott, míg Alexander Albon támogatói szerepet tölthet be.

A Red Bull 2013 óta nem ünnepelhetett bajnoki trófeát, így ők is ki vannak éhezve a sikerre. A japánok tavaly megtettek pár lépést előre, és összességében nagyon meggyőző volt az, amit letettek az asztalra.

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, leads Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A másik oldalon a Renault szezonja nem sikerült túl jól. A csapat azt tervezte, hogy közelebb kerül a legjobbakhoz, de még a 4. helyüket sem tudták megtartani, amit a McLaren nagyon magabiztosan és meggyőző fölénnyel húzott be.

A franciákat azonban nem szabad leírni, és ne feledjük, Nico Hülkenberg helyén már Esteban Ocon versenyez, aki 1 év kihagyást követően tér vissza a rajtrácsra. Daniel Ricciardo pedig egy nagyon tapasztalt és még mindig gyors pilóta.

A Red Bull még pályára is küldi az autóját, míg a Renault ezt csak később teszi meg. A párizsi eseményen nem lesz ott az új gép, amit csak digitális formában mutatnak be egy tesztfestéssel, így a végleges verzió még várat magára.

A Renault bemutatója 14 órakor veszi kezdetét, addig a Red Bull esetében egyelőre nem tudni a pontos időpontot. Lehetséges, hogy a két eseményt csak nagyon kevés fogja elválasztani egymástól, de a hu.motorsport.com szokásához híven résen lesz.

