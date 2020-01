Ma lenne 70 éves Gilles Villeneuve, az F1 történetének egyik legjobbja

Gilles Villeneuve 1950. január 18-án született Quebec városában Kanadában. A kanadai a Formula Atlantic sorozatban vált először ismertté, a később világbajnoki címet szerző James Hunt segítségével pedig 1977-ben a McLaren csapatával mutatkozhatott be a száguldó cirkuszban a Brit Nagydíjon.

A briteknél összesen 1 versenyt teljesített, majd pár nagydíjjal később a Ferrari őt ültette be Niki Lauda helyére, amikor az osztrák versenyző megsérült. A szezon utolsó két versenyét a maranellóiaknál teljesítette, majd végül egészen pályafutása, élete végéig az "ágaskodó paripa" pilótája maradt.

1978-ban sikerült első komolyabb sikereit is megszereznie a Forma-1-ben: az Osztrák Nagydíjon a harmadik helyen ért célba. Ezt követően Montrealban az első futamgyőzelmét is megszerezte. A bajnokságot a 9. helyen fejezte be, és ezután következett karrierje legjobb szezonja, az 1979-es.

1979-ben három futamgyőzelmet is behúzott, a csapattársa, Jody Scheckter közben bajnok lett. Villeneuve a Holland Nagydíjon mutatta meg, hogy mennyire eltökélt versenyző: miután „felrobbant” az abroncsa, és lapos gumival végigment a pályán, majd behajtott a bokszba. Ebből az évből még a Francia Nagydíjat lehet kiemelni, ahol Rene Arnoux-val vívott legendás csatát a kanadai.

Jody Scheckter, Ferrari 312T4 leads Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B and Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford Fotó készítője: Ercole Colombo

Az 1980-as Ferrari egyáltalán nem sikerült jól. Villeneuve négyszer tudott pontszerző helyen beérni, és az ötödik helynél egyszer sem végzett előrébb. 1981-ben jött a Ferrari turbómotorja, viszont az autó nem „viselkedett jól” a kanyarokban. Gilles ennek ellenére is győzni tudott Monacóban és Spanyolországban, illetve Kanadában felállhatott a dobogó utolsó fokára.

Az 1982-es idény harmadik nagydíján, San Marinóban Arnoux kiesett, Villeneuve pedig vezette a versenyt a csapattársa, Pironi előtt. A Ferrari két versenyzőjének jött az üzenet, hogy nem kell sietniük, a kanadai számára ez azt jelentette, hogy tartsa mindenki a pozícióját.

Nelson Piquet, Brabham BT49-Ford Cosworth leads Jean-Pierre Jabouille, Renault RE20, Rene Arnoux h Renault RE20, Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179B, Hector Rebaque, Brabham BT49-Ford Cosworth and Alan Jones Williams FW07B-Ford Cosworth Fotó készítője: Motorsport Images

Ennek ellenére Pironi 2 körrel később megelőzte őt. Villeneuve azt gondolta, hogy Pironi csak a show kedvéért csinálta ezt, de később sem lassított le, így „ellopta” a győzelmet csapattársától. A kanadai ekkor azt mondta, soha többet nem beszél a csapattársával.

Két héttel később a zolderi időmérő edzésen Villeneuve belerohant Jochen Mass autójába, az autója megpördült a levegőben, ő pedig kirepült belőle és pár órával később életét vesztette. A tiszteletére a montreali pályát átnevezték Circuit Gilles Villeneuve-re, a célvonal előtt pedig a „Salut Gilles” felirat emlékezik meg a mindössze 32 évesen elhunyt legendára.

