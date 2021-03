Ma lenne 61 éves Ayrton Senna

Ayrton Senna 1960. március 21-én, Sao Paulóban látta meg a napvilágot, Brazíliában. A családja jómódú volt. Édesapja 4 éves korában ismertette meg a kis Ayrtonnal a gokartozást, és azt a különleges világot. Az első igazi versenyén 13 évesen, az interlagosi pályán vett részt. Ezt követően rengeteg sikert aratott gokartban hazai és nemzetközi szinten is.

1981-ben a Formula Fordban szerepelt Európában, ahol a 21 futamon aratott 12 győzelmével a bajnok lett. Szeptemberben meglepő módon azonban úgy döntött, abbahagyja a versenyzést, és ehelyett közgazdaságot fog tanulni.

Később úgy nyilatkozott, hogy a versenyzés és a versengés a vérében van, az élete része, emiatt nem hagyhatta abba. 1982 márciusában a Formula Ford 2000-ben állt rajthoz, és 22 győzelmet aratott a 28 versenyen, a pályafutása pedig elkezdett meredeken felfelé ívelni.

1983-ban a Formula 3-ban indult, ahol 10 győzelmet szerezve bajnok lett Martin Brundell előtt. Ebben az évben Frank Williams felajánlotta, hogy tesztelheti Keke Rosberg Williamsét. Ezenkívül a Brabham, a Lotus és a Toleman autóját is tesztelhette. 1984-ben kezdetét is vette Senna F1-es pályafutása. A Toleman szerződtette az akkor 23 éves nagy tehetséget.

Az enyhén szólva sem erős Tolemannal Senna már élete második futamán pontot szerzett, majd Monacóban jött az igazi „varázslat”, ahol az újonc többek között Niki Laudát is megelőzte, megfutotta a verseny leggyorsabb körét, körönként több másodpercet vert mindenkire a vizes pályán, és Alain Prost mögött a második pozícióban ért célba. Az évet 3 dobogós helyezéssel és 13 ponttal a neve mellett a pontverseny 9. helyén zárta, a Lotus pedig leigazolta őt az 1985-ös szezonra.

A Lotus-Renault ekkoriban nem éppen a fénykorát élte a Forma-1-ben, ráadásul a csapat alapítója, Colin Chapman elhunyt. Ennek ellenére az 1985-ös versenygépük versenyképesnek tűnt. Senna ki is hozta a maximumot a csomagból.

A második versenyén megszerezte első pole pozícióját (végül 65-ig jutott, amivel sokáig csúcstartó volt), Portugáliában rossz időjárási körülmények között élete első F1-es győzelmét is abszolválta. Ebben az esztendőben 7 pole pozícióig és 2 futamgyőzelemig jutott, a bajnokságot pedig a 4. helyen fejezte be.

A Lotusszal még 2 szezont teljesített, először megismételte a bajnoki 4. helyet, majd 1987-ben a 3. lett. A futamgyőzelmekre elég jó volt a Lotus, ám a bajnoki serlegért nem tudott harcban lenni az arany-fekete járgánnyal.

1988-ban a McLaren-Hondához, a kétszeres világbajnok Alain Prost mellé igazolt. Ezzel összeállt az akkori mezőny valószínűleg legerősebb párosa, akik viszont karakterükben nagyon különböztek egymástól. Első évükben Estorilban már látszott, hogy a rivalizálás felülkerekedhet kettejük kapcsolatán, és így is lett. Végül a címet Senna hódította el a japán pályán, ahol meg tudta előzni Prostot, így szerezte meg első világbajnoki címét a brazil.

Az 1989-es szezon már máshogy alakult. Ismét a Japán Nagydíj döntött a bajnoki cím sorsáról. Ekkor Senna megpróbálta megelőzni Prostot a lassítónál, de összeértek: Prost kiszállt az autójából, Senna viszont folytatta a versenyt és meg is nyerte azt. Ugyanakkor a lassító levágásáért kizárták Sennát, így a bajnoki cím Prosthoz került. A brazil nem tudta elfogadni a döntést, hosszú konfliktusba került az FIA akkori elnökével, Jean-Marie Balestre-rel.

1990-ben az utolsó, ausztrál futamot sem kellett megvárni: már a Japán Nagydíjon eldőlt a cím. Prost azonban nem a McLarennél, hanem a Ferrarinál versenyzett. Senna rajtolhatott a nagydíjon a pole-ból, mellőle pedig a régi riválisa indulhatott. Prost rajtja jobban sikerült, de a két autó összeért, mindketten a kavicságyban kötöttek ki. Ez Sennának kedvezett, aki megnyerte második világbajnoki címét.

1991-ben Prost győzelem nélkül fejezte be ferraris évét, Nigel Mansell szezonja pedig elég peches volt, így Senna viszonylag simán zsebelte be harmadik, utolsó címét, 7 futamgyőzelmet aratva. 1992-ben Mansell az elektronikai újdonságokkal felszerelt Williams-Renault színeiben revánsot vett Sennán, akinek nem sok esélye volt a Williams ellen, így volt ez 1993-ban is. Ekkor már jobb szezonja volt a brazilnak, de a williamses Prost lett a világbajnok, ő pedig a második helyezett lett.

1994-ben Senna a Williamshez igazolt. A briteknél egyértelmű célja a negyedik világbajnoki cím megszerzése volt, amivel a sikerek tekintetében beérte volna legnagyobb riválisát, Prostot. A szezon első két versenyén, Brazíliában és Japánban is megszerezte a pole pozíciót, azonban mindkét alkalommal kiesett vasárnap.

Az idény harmadik nagydíját San Marinóban rendezték. A versenyhétvége pénteki napján Senna protezsáltja, Rubens Barrichello szenvedett óriási balesetet. Szerencsére nem lett komolyabb baja a brazilnak. Szombaton szintén egy súlyos baleset történt, sajnos a péntekinél súlyosabb következményekkel. Roland Ratzenberger az időmérőn, a Simtek-Ford volánja mögött vesztette életét egy hatalmas becsapódás után.

Senna a tragikus hétvégén beszélt arról a barátnőjével, Adriana Galisteu-vel, hogy abbahagyja a versenyzést, a San Marinói Nagydíjon viszont mégis elindult. Az autójában elrejtett egy osztrák zászlót, hogy ha nyer, Ratzenbergerre megemlékezve meglengesse azt. Senna a pole pozícióból rajtolt, majd a start után is az élen maradt.

Egészen a 6. körig, amikor a Tamburello-kanyarban a falnak ment, és később életét vesztette. A brazil legenda 34 évesen, 3 világbajnoki címmel, 41 futamgyőzelemmel, 65 pole pozícióval, 19 leggyorsabb körrel és 161 nagydíjrészvétellel a neve mellett távozott az élők sorából, azonban a sport történelemkönyvében ez idő alatt örök részvételt nyert, és már az aktív pályafutása során legendává vált.

Sennát a szakma és a szurkolók is minden idők egyik, ha nem legjobb F1-es versenyzőjeként tartják számon, nem csoda az sem, hogy számos jelenleg aktív versenyző a példaképének tekinti a brazilt, akinél senki nem volt gyorsabb egy körön.

A tragikus hétvégét követően sokkal komolyabban vették a versenyzők biztonságát a Forma-1-ben, amiért Senna aktív pilótaként is folyamatosan harcolt. Ennek következményeképpen több mint 20 éven keresztül egy pilóta sem vesztette életét forma-1-es sérülés következtében, sajnos Jules Bianchi a 2014-es Japán Nagydíjon szerzett sérülései miatt megszakadt ez a sorozat.

A Senna-család Ayrton halála után is képviseltette magát a száguldó cirkuszban, ha nem is nagyon sikeres módon. Unokaöccse, Bruno Senna a GP2-ben 2. helyezett lett, majd 2010-ben a HRT-nél, 2011-ben a Lotusnál, 2012-ben pedig a Williamsnél indult. Bruno 46 futamon állt rajthoz az F1-ben, melyeken 33 pontot szerzett, majd feltűnt a Formula E-ben és a WEC-ben is.

A tragikus évforduló alkalmából egy újravágott felvétellel kedveskedik a Motorsport Network a brazil rajongóinak: Senna az 1990-es szezon előtt teszteli az MP4/5B-t, amivel később megszerezte a második világbajnoki címét is.